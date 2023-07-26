Купить в магазине или заказать в интернете? Посмотрели, как белорусам выгоднее собрать школьника к 1 сентября
Чуть больше месяца остаётся до начала нового учебного года, и родители белорусских школьников начали всё чаще заглядывать в канцелярские отделы магазинов, прицениваясь к тетрадям, ручкам, карандашам. Посмотрели, где сегодня белорусам выгоднее собрать портфель школьнику к 1 сентября.
Если на школьной форме и обуви родители, как правило, предпочитают не экономить, то в случае с канцелярскими товарами многие выбирают бюджетные варианты, особенно, в начале учебного года, когда к 1 сентября ребёнку нужно купить всего много и сразу. Поэтому мы посмотрели, каковы сейчас минимальные цены на предметы из списка для учеников младших классов:
- обложки для учебников - 8 шт.
- обложки для тетрадей - 12 шт.
- тетради (в клетку и линейку)- 12 шт.
- пенал
- ручки 2 шт.
- простые карандаши 2 шт.
- линейка 20 см
- ластик
- точилка
Для сравнения взяли цены, указанные на интернет-площадке популярного сетевого магазина фиксированных цен Fix Price, который можно найти во многих белорусских городах, в интернет-магазине “Е-доставка”, который также доставляет товары по всей стране, а также онлайн-гипермаркета Wildberries, где в последнее время любят закупаться белорусы (заказ, сделанный сейчас, как раз наверняка успеет прийти до 1 сентября).
| Наименование товара | Цена в Fix Price | Цена в “Е-доставка” | Цена на Wildberries |
|тетради - 12 шт.
|2,4 рубля
|2,52 рубля
|7,48 рублей (за 10 шт.)
|обложки для тетрадей - 12 шт.
|2 рубля (за 20 шт.)
|3,75 рубля (за 10 шт.)
|5,02 рубля (за 10 шт.)
|обложки для учебников - 8 шт.
|4 рубля (за 10 шт.)
|10,99 рубля (за 10 шт.)
|7,74 рубля (за 10 шт.)
|пенал
|от 7 рублей
|от 10 рублей
|от 7 рублей
|ручка
|от 0,13 рубля за штуку
|от 0,93 рубля за штуку
|от 0,8 рубля за штуку
|простые карандаши
|от 0,25 рубля за штуку
|от 1,59 рубля за штуку
|от 0,56 рубля за штуку
|линейка 20 см
|0,50 рубля
|1,39 рубля
|2,15 рубля
|ластик
|1,9 рубля за 5 шт.
|1,48 рубля
|3,88 рубля за 10 шт.
|точилка
|0,57 рубля
|1,29 рубля
|2 рубля
Как показал анализ, общий чек при покупке всех товаров по списку в одном месте будет самым приятным для кошелька родителей школьников в магазине фиксированных цен. Там за всё придётся отдать всего 18,75 рубля . Заказав товары на Wildberries, придётся заплатить почти в два раза больше - 35,91 рубля . Не сильно будет отличаться итоговый чек и в “Е-доставке” - 33,94 рубля .
Отметим, что это далеко не окончательная минимальная сумма, которую придётся потратить родителям школьников - ученикам младших классов также придётся собрать набор для уроков труда (минимальные требования школ: цветная бумага, цветной и белый картон, клей-карандаш, клей ПВА, блок для рисования, краски акварельные, гуашь, кисточки, пластилин, цветные карандаши, ножницы, стакан-непроливайка).
Не вдаваясь в подробности, отметим, что разбежка в ценах на трёх изученных площадках и на данную категорию товаров говорит в пользу магазина фиксированных цен. Впрочем, для тех, кто хочет по максимуму сберечь семейный бюджет, как и в случае с канцтоварами, стоит всё же сравнивать цены на каждую отдельную позицию и заглянуть в ближайшие крупные магазины (особенно те, где для вас действуют программы лояльности и дисконтные карты), школьные базары или рынки - цены могут разительно отличаться.
Напомним, в гособъединении “Столичная торговля и услуги” озвучили “ориентировочную стоимость оптимальной экипировки школьников”. В этом году она составит от 379 до 1392 рублей.
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