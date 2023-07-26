Купить в магазине или заказать в интернете? Посмотрели, как белорусам выгоднее собрать школьника к 1 сентября

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Опубликовано: 26.07.2023 12:35 , Обновлено: 26.07.2023

Чуть больше месяца остаётся до начала нового учебного года, и родители белорусских школьников начали всё чаще заглядывать в канцелярские отделы магазинов, прицениваясь к тетрадям, ручкам, карандашам. Посмотрели, где сегодня белорусам выгоднее собрать портфель школьнику к 1 сентября.

Если на школьной форме и обуви родители, как правило, предпочитают не экономить, то в случае с канцелярскими товарами многие выбирают бюджетные варианты, особенно, в начале учебного года, когда к 1 сентября ребёнку нужно купить всего много и сразу. Поэтому мы посмотрели, каковы сейчас минимальные цены на предметы из списка для учеников младших классов:

обложки для учебников - 8 шт.

обложки для тетрадей - 12 шт.

тетради (в клетку и линейку)- 12 шт.

пенал

ручки 2 шт.

простые карандаши 2 шт.

линейка 20 см

ластик

точилка

Для сравнения взяли цены, указанные на интернет-площадке популярного сетевого магазина фиксированных цен Fix Price, который можно найти во многих белорусских городах, в интернет-магазине “Е-доставка”, который также доставляет товары по всей стране, а также онлайн-гипермаркета Wildberries, где в последнее время любят закупаться белорусы (заказ, сделанный сейчас, как раз наверняка успеет прийти до 1 сентября).

| Наименование товара | Цена в Fix Price | Цена в “Е-доставка” | Цена на Wildberries |

тетради - 12 шт. 2,4 рубля 2,52 рубля 7,48 рублей (за 10 шт.) обложки для тетрадей - 12 шт. 2 рубля (за 20 шт.) 3,75 рубля (за 10 шт.) 5,02 рубля (за 10 шт.) обложки для учебников - 8 шт. 4 рубля (за 10 шт.) 10,99 рубля (за 10 шт.) 7,74 рубля (за 10 шт.) пенал от 7 рублей от 10 рублей от 7 рублей ручка от 0,13 рубля за штуку от 0,93 рубля за штуку от 0,8 рубля за штуку

простые карандаши от 0,25 рубля за штуку от 1,59 рубля за штуку от 0,56 рубля за штуку линейка 20 см 0,50 рубля 1,39 рубля 2,15 рубля ластик 1,9 рубля за 5 шт. 1,48 рубля 3,88 рубля за 10 шт. точилка 0,57 рубля 1,29 рубля 2 рубля

Как показал анализ, общий чек при покупке всех товаров по списку в одном месте будет самым приятным для кошелька родителей школьников в магазине фиксированных цен. Там за всё придётся отдать всего 18,75 рубля . Заказав товары на Wildberries, придётся заплатить почти в два раза больше - 35,91 рубля . Не сильно будет отличаться итоговый чек и в “Е-доставке” - 33,94 рубля .

Отметим, что это далеко не окончательная минимальная сумма, которую придётся потратить родителям школьников - ученикам младших классов также придётся собрать набор для уроков труда (минимальные требования школ: цветная бумага, цветной и белый картон, клей-карандаш, клей ПВА, блок для рисования, краски акварельные, гуашь, кисточки, пластилин, цветные карандаши, ножницы, стакан-непроливайка).

Не вдаваясь в подробности, отметим, что разбежка в ценах на трёх изученных площадках и на данную категорию товаров говорит в пользу магазина фиксированных цен. Впрочем, для тех, кто хочет по максимуму сберечь семейный бюджет, как и в случае с канцтоварами, стоит всё же сравнивать цены на каждую отдельную позицию и заглянуть в ближайшие крупные магазины (особенно те, где для вас действуют программы лояльности и дисконтные карты), школьные базары или рынки - цены могут разительно отличаться.

Напомним, в гособъединении “Столичная торговля и услуги” озвучили “ориентировочную стоимость оптимальной экипировки школьников”. В этом году она составит от 379 до 1392 рублей.

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