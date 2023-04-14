Почему в пачке 20 сигарет? Это не случайность

Опубликовано: 14.04.2023 11:08 , Обновлено: 14.04.2023

Наверняка многие курящие люди замечали, что сигареты, как правило, продают по 20 штук в пачке. И, скорее всего, это не случайно. Есть несколько теорий на эту тему — одни похожи на правду, другие кажутся невероятными. Собрали как слухи, так и объяснения специалистов.

Сигареты как патроны?

В Интернете до сих пор ходит слух, что сигаретная пачка и сама сигарета специально сделаны под калибр некоторых патронов. Якобы чтобы заводы смогли быстро на военное время при необходимости.

«Сигареты имеют диаметр 7,62 мм, что соответствует калибру патронов применяемых во многих видах стрелкового оружия», — пишут на Pikaby.

В комментариях многие люди тут же назвали эту теорию «байкой», которая «родилась в советской время далекими от производства людьми».

«Даже если вы далеки от техники, вбейте в Youtube, как работает производство сигарет — даже гуманитарию будет очевидно, что на таком оборудовании с учетом перенастройки и замены, например, матриц, ты не начнешь внезапно производить гильзы - принципиально разные техпроцессы, компоновка производственной линии, порядок и количество операций, внутренняя логистика, припуски-допуски, классы точности, производственные площади, подводка питания и т.д. — там все разное», — написал один из пользователей.

В дзен-канале «Энциклопед | Интересные факты», также отметили, что «любой человек, чуть разбирающийся в технике и технологических процессах, просто улыбнется и пройдет мимо [этой теории]».

Удовлетворить суточную потребность курильщика

Еще одна теория гласит, что именно 20 сигарет в день требуется среднестатистическому курильщику, чтобы утолить среднесуточный уровень своей тяги к никотину.

Однако, согласитесь, что звучит крайне неправдоподобно.

Все дело в цене?

В свою очередь, как в сигаретной пачке именно 20 сигарет, потому что такой минимум определен законом многих стран.

Например, в России ограничили пачки сигарет 20 штуками в 2016 году. До этого ряд производителей изготавливал пачки по 25—30 штук.

«Принятие федерального закона создает условия, которые будут препятствовать курению табачных изделий. Кроме того, ограничение количества сигарет в пачке до 20 штук создает условия для того, чтобы не снизилась ценовая доступность (чем больше в пачке сигарет, тем ниже цена одной штуки) и таким образом акцизные поступления тоже будут больше», — объяснили тогда в Совете Федерации РФ.

Тем временем, по данным CNN, в США правительство требует 20 сигарет в пачке, «чтобы помешать молодежи курить, сохраняя высокую цену на них».

Кстати, как пишет Википедия, не во всех странах продают сигареты по 20 штук в пачке. Так, в Австралии «наиболее распространенное количество сигарет в пачке — 25, но не редкость и упаковки по 26, 30, 40 и даже 50 штук». В Канаде — 25.

К слову, в Беларуси также встречаются пачки с 21 и 24 сигаретами (например, Корона).