Совмин Беларуси изменил цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения

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Опубликовано: 17.02.2024 11:58 , Обновлено: 17.02.2024

На национальном правовом Интернет-портале Беларуси 16 февраля опубликовали Постановление правительства «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики». Сколько теперь придется платить?

Тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения утверждены на уровне 24,7187 рубля за 1 Гкал.

Кром того, скорректировали цены на газ природный и сжиженный (используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и без них). В частности, за 1 куб. м природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо будет заплатить:

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов – 0,2062 рубля;

при их отсутствии – 0,5477 рубля.

Если газ используется без приборов индивидуального учета расхода, то плата будет взиматься в следующих размерах с одного проживающего в месяц:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) – 4,38 рубля;

при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 12,6 рубля;

при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – 7,12 рубля.

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) придется платить:

в отопительный период – 0,6872 рубля;

в летний период – 0,2577 рубля.

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Стоимость баллона сжиженного газа весом 21 кг в пределах норм потребления определена в размере 23,35 рубля.

Стоимость электроэнергии в жилых домах с электроплитами при одноставочном тарифе утверждена в размере 0,2156 рубля за 1 кВт⋅ч.

Для потребителей, которые не используют электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, стоимость электроэнергии определена на уровне 0,2537 рубля за 1 кВт⋅ч при одноставочном тарифе.

Постановление вступает в силу с 17 февраля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года, указано на портале.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 2 февраля подписал указ №41 о повышении части тарифов ЖКУ с 1 января 2024 года. Вторую часть решили повысить с 1 июня этого года.

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