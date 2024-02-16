"Хорошо, что ребенок прописан" — Женщина показала, что такое 100% коммуналки для тунеядцев. Белорусы назвали свои суммы

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Опубликовано: 16.02.2024 12:11 , Обновлено: 16.02.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где показала жировку официально нетрудоустроенного человека — "100% коммуналку для тунеядцев". Тема явно заинтересовала пользователей — менее чем за сутки ролик набрал более 300 тыс. просмотров, 2,5 тыс. лайков и около тысячи комментариев. Многие люди назвали суммы в своих жировках.

Женщина утверждает, что должна заплатить за январь 269,72 рубля. Правда, из видео непонятно, кто “тунеядец” — сама автор ролика или, возможно, ее муж.

“Отопление — 146 белорусских рублей. Это хорошо, что ребенок прописан. Поделили с ребенком. У ребенка получается 27 рублей. А если бы не был прописан ребенок, за отопление заплатили бы всех 300 рублей. И в итоге бы коммуналка обошлась бы в рублей 500, наверное”, — заявила белоруска.

[info_b]Напомним, что в Беларуси в список людей, которые должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание (100% коммуналки), входят неработающие люди, так называемые “тунеядцы”.

С начала 2019 г. «тунеядцы» возмещают 100% от стоимости горячего водоснабжения в своем доме или квартире. А с 1 мая 2021 г. — еще и полные тарифы на тепло и газ.

Однако, из списков “тунеядцев” исключают, например, мам детей до 7 лет, многодетных мам, родителей ребенка-инвалида младше 18 лет и других.[/info_b]

В комментариях некоторые люди удивились такой сумме:

“У меня трешка прописано 4 человека, 110 бел.руб. Откуда вы берёте такую ​​сумму ?”, — написала одна из пользовательниц.

“У меня свой дом, за газ всего 100 руб.”, — рассказал еще один комментатор.

Кто-то назвал 100% коммуналку для неработающих “справедливой”.

Другие же поделились своими цифрами в жировках. Например: “У нас тоже коммуналка 100%, и только за воду и саму коммуналку 285р. это без газа и света ?”. Еще одна история: “Однушка, двое прописаны, владельцы за границей. Было 110-120, стало- 170 (по сохраненке)”. Третьи заявили, что “в декабре за все вышло 300 р, представляю сколько будет в январе?”.

Трудоустроенные люди также рассказали, что за комнату от работы платят “200-250руб. постоянно”, а “родители в деревне за домом 180 платят с газовым отоплением”. А у кого-то “за однокомнатную —105 рублей”, у кого-то “177 пришло?”.

“Два ребенка прописаны, трешка офиса, работаю официально, без света и газа — 178р”, — утверждает еще один пользователь.

Назвали стоимость коммуналки даже для общежития: “Двое взрослых и ребенка два прописано, блок 40 кв. метров ,217 рублей. Работаю уже больше 5 лет на одном месте без смены и перерыва”.

В Беларуси подняли тарифы ЖКУ

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 2 февраля подписал указ №41 о повышении части тарифов ЖКУ с 1 января 2024 года. Вторую часть решили повысить с 1 июня этого года.

В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что после повышения стоимость тарифов ЖКУ для «типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2024 году на Br20 (0,5 базовой величины)».

В Беларуси подняли тарифы ЖКУ задним числом. На сколько процентов?