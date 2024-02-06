Как некоторым белорусам можно доказать, что они не «тунеядцы»? Вот как использовать исключение в законе

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Опубликовано: 06.02.2024 17:33 , Обновлено: 06.02.2024

Гражданам Беларуси, которые учатся или работают в одной из стран ЕАЭС, а именно в Армении, Казахстане, Кыргызстане или России, нужно подтвердить на родине свой учебный или трудовой статус. Иначе белорусские госорганы, которым поручено вести базу тунеядцев, могут включить их в свою базу. Как этого не допустить, разобрался портал tochka.by.

Чтобы подтвердить работу/учебу в Армении, Казахстане, Кыргызстане или России, гражданину нужно обратиться в комиссию по содействию занятости населения по месту своей регистрации в Беларуси. С документами, подтверждающими факт учебы/работы – например, копией трудового договора, контракта, свидетельства или лицензии (для адвокатов или нотариусов).

Тем, кто учится на дневной форме в одном из учебных заведений Армении, Казахстана, Кыргызстана или России, следует подать в комиссию справку из учреждения образования или копию договора на оказание образовательных услуг.

Представленные документы должны быть на русском или белорусском языках. Если документ переведен, его нужно заверить у нотариуса или в дипмиссии (путем проставления апостиля).

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Подавать документы можно не только лично, но и посредством почтовой или электронной связи.

Важно: поскольку база тунеядцев обновляется раз в квартал, привозить или пересылать документы нужно в определенные дни и месяцы – до 21-го числа апреля, июля, октября и января.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать “находящейся в социально опасном положении” и поставить на контроль госорганов. Теперь “тревожный звоночек” в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций. Посмотрели, что ещё изменили в соответствующем постановлении Совмина.

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