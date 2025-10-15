Турчин рассказал, что будет с бензином в Беларуси

Опубликовано: 15.10.2025 15:26 , Обновлено: 15.10.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что на докладе Президенту Беларуси Александру Лукашенко он рассказал о ситуации с нефтеперерабатывающей промышленностью в стране.

“Буквально сегодня мы завершили полугодовую непростую работу с нашими российскими партнерами по условиям функционирования этой отрасли на среднесрочную перспективу, на взаимовыгодных условиях, которые позволяют нашим нефтеперерабатывающим заводам эффективно работать”, — заявил глава Совмина.

Вероятно, речь идёт о поставках топлива в Россию на фоне дефицита в соседней стране.

Александр Турчин ещё раз заверил, что “предпринятые правительством меры в этом периоде уже дали значительный экономический эффект для наших предприятий, который исчисляется не одной сотней миллионов долларов ”.

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“Поэтому видите, какая ситуация на рынке нефтепродуктов и у стран-соседей. Я доложил президенту, что ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами у нас стабильна и никаких потрясений тут просто не может быть”, — утверждает Александр Турчин.

Российский бензиновый след

Тема стала актуальной на фоне дефицита топлива в соседней России, где украинские вооруженные силы вывели из строя значительные мощности НПЗ. В результате власти РФ, с одной стороны, ввели послабления по качеству производимого топлива, с другой стали закупать большие объемы у других стран, в том числе и в Беларуси.

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Это, в свою очередь, породило волну слухов о том, что и в нашей стране качество автомобильного топлива ухудшилось, а то и вовсе оно может пропасть с заправок.

Ранее министерство энергетики Беларуси заявило, что обнаружило в интернете видео, на котором глава ведомства якобы утверждает о снижении качества белорусского бензина.

«Видео с комментарием министра энергетики о снижении качества топлива, поставляемого в Россию, которое распространяется в соцсетях, — это дипфейк», — сообщили в министерстве.

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Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что российская экономика не сможет справиться с последствиями ударов украинских беспилотников по российским НПЗ ещё долгое время. В последнем ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что восстановить производство топлива Россия сможет не раньше 2026 года.

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