Дефицит надолго? Россия серьезно пострадала от ударов Украины по НПЗ — МЭА

Опубликовано: 14.10.2025 14:24 , Обновлено: 14.10.2025

Агентство Bloomberg сообщило, что российская экономика не сможет справиться с последствиями ударов украинских беспилотников по российским НПЗ ещё долгое время. В последнем ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что восстановить производство топлива Россия сможет не раньше 2026 года.

На этом фоне Киев только усилил атаки на энергетическую инфраструктуру России, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы. Его главная цель — сокращение энергетических доходов Кремля и снижение поставок топлива на линию фронта.

С начала августа ВСУ Украины нанесли по меньшей мере 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, причем число таких ударов увеличивается, что привело к нехватке бензина в нескольких регионах, включая аннексированный Крым.

«Ранее мы предполагали нормализацию нефтеперерабатывающей деятельности по мере приближения к концу года, но теперь придерживаемся более осторожного прогноза», — говорится в отчете парижского агентства, опубликованном во вторник.

В МЭА считают, что уровень переработки нефти в России составит чуть менее 5 млн баррелей в день до июня 2026 года, а затем восстановится до 5,4 млн баррелей в день.

Ранее Telegraf.news писал, что газета The Financial Times (FT) сообщила, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты в России стали настолько успешными в последние месяцы, в том числе благодаря помощи Пентагона.

По данным FT, американские военные уже несколько месяцев делятся с ВСУ разведданными, которые помогают планировать атаки беспилотников. Более того, как сообщает газета, американские военные принимали участие во всех этапах планирования атак.

США выбрали цели и спланировали украинские атаки в глубине России — FT