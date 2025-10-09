В Минэнерго ответили на слухи о снижении качества белорусского бензина

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2025 16:24 , Обновлено: 09.10.2025

Министерство энергетики Беларуси заявило, что обнаружило в интернете видео, на котором глава ведомства якобы утверждает о снижении качества белорусского бензина.

«Видео с комментарием министра энергетики о снижении качества топлива, поставляемого в Россию, которое распространяется в соцсетях, — это дипфейк», — сообщили в министерстве.

Там подтвердили, что в ролике действительно присутствует белорусский министр энергетики Денис Мороз, но запись была сделана ранее и по другому поводу. Новую аудиодорожку наложили «с помощью технологий искусственного интеллекта».

Тем временем в соцсетях также появился дипфейк, в котором утверждается, будто в Могилёве возник дефицит топлива из-за поставок в Россию. Его опровергли в Telegram-канале, близком к властям Беларуси, — «Народный антифейк».

Вероятно, такие слухи и ролики появились на волне информации из соседней России. Местные власти в попытке борьбы с возникшим дефицитом автомобильного топлива действительно предложили ослабить некоторые ограничения по производству бензина.

В России предложили разрешить опасную присадку в бензин, чтобы победить дефицит

Ранее Telegraf.news писал, что экспорт бензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Россию в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с августом 2025 года. Такие данные 7 октября озвучило агентство Reuters, сославшись на собственные источники в нефтеперерабатывающей отрасли.

Беларусь увеличила экспорт бензина в Россию в 4 раза — Reuters