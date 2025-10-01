В России предложили разрешить опасную присадку в бензин, чтобы победить дефицит

Опубликовано: 01.10.2025 15:22 , Обновлено: 01.10.2025

Министерство энергетики России признало, что в стране, особенно в некоторых регионах образовался дефицит автомобильного топлива. В первую очередь речь идёт о так называемых "присоединенных регионах" - территории Украины, находящиеся под контролем РФ.

В Минэнерго России заявил, что намерены решить проблему с поставками бензина на них до конца октября.

“Мы до конца этой недели совместно найдем решение. И обстановка, конечно же, будет еще продолжаться нестабильной до конца месяца, но к концу октября мы полностью эту ситуацию ликвидируем”, — пообещал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Согласно данным газеты “Коммерсант”, в предложенный в правительстве России пакет решений, помимо обнуления ввозных пошлин на топливо из Китая, Сингапура и Южной Кореи, вошло предложение нарастить импорт бензина из Беларуси.

В правительстве РФ подсчитали, что в сентябре 2025 года импорт белорусского бензина составит 45 тыс. тонн. В октябре же белорусские НПЗ могут произвести для России из давальческой нефти порядка 300 тыс. тонн.

Одной из причин таких решений в проекте назвали риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка РФ нефтепродуктами из-за постоянных успешных атак Украины на российские НПЗ. В правительстве РФ рассчитывают за счёт новых мер обеспечить дополнительные 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива.

С российским топливом поосторожнее?

Впрочем, одной из не самых приятных мер для автомобилистов может стать разрешение на полгода российским нефтепереработчикам добавлять в топливо присадку монометиланилин (ММА). Ее используют, когда хотят сделать высокооктановый бензин класса 5 из низкооктанового топлива.

[inf]Известно, что ММА может навредить автомобилю, если в топливе будет неправильная его концентрация. Присадка может спровоцировать образование нагара и залипание клапанов, а также повреждая детали топливной системы и двигателя из-за его агрессивных свойств.

Для того, чтобы ММА не навредил, изготовитель топлива обязан точное дозировать добавление присадки (не более 1-1.5% от общего объема топлива). [/inf]

В пакете решений правительства РФ содержится предложение разрешить объёмную долю ММА не более 1% и объёмную долю этанола не более 10%. Кстати, эта присадка была запрещена в России с 2016 года.