Беларусь увеличила экспорт бензина в Россию в 4 раза - Reuters

Опубликовано: 08.10.2025 10:16 , Обновлено: 08.10.2025

Экспорт бензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Россию в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с августом 2025 года. Такие данные 7 октября озвучило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в нефтеперерабатывающей отрасли.

За последние недели сразу нескольким российским регионам пришлось ввести ограничения по свободной продаже автомобильного топлива на заправках из-за его дефицита - где-то топливо самых распространённых марок начали продавать по 30, 15 и даже по 10 литров в руки, где-то ввели талоны на топливо для спецтехники (для ЖКХ, медиков, спасателей и так далее), а кое-где отдельные марки топлива вовсе пропали из продажи.

Это привело в том числе к росту цен на топливо на частных заправках, что вынудило региональные власти временно заморозить цены на топливо на фоне дефицита популярных марок бензина, а на государственном уровне экспорт бензина и дизельного топлива ограничили - в сентябре правительство продлило запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 декабря 2025 года для всех участников рынка, включая производителей.

Одновременно с этим Россия облегчила условия закупки бензина в соседних государствах. Так, по информации российского “Коммерсанта”, вице-премьер Александр Новак предложил “насытить внутренний рынок” бензином и дизельным топливом за счёт обнуления ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также увеличения импорта бензина из Беларуси.

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По информации Reuters, в сентября импорт и так уже увеличился, причём весьма существенно - в 4 раза, по сравнению с августом. По данным источников агентства, поставки бензина по железной дороге с белорусских НПЗ на внутренний рынок России в прошлом месяце выросли до 49 000 тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Также сообщается, что поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 000 тонн.

Одновременно с этим вырос и транзит бензина из Беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты, правда, не столь значительно: в прошлом месяце объём перекачки российского бензина белорусскими НПЗ подрос примерно на 1% — до 140 тыс. тонн, сообщило Reuters.

В целом же, по данным источников и расчетам Reuters, объёмы перевалки в период с января по сентябрь сократились почти на 40% в годовом исчислении до 1,17 млн ​​тонн из-за общего снижения объемов переработки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях нефтеперерабатывающий завод в Киришах, который занимает второе место по объемам переработки в России, вынужден был отключить самую производительную на предприятии установку первичной переработки нефти.

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