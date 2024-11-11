"Спокойно жить не дадим" - Глава "Беларуськалия" пообещал добиваться отмены западных санкций

Опубликовано: 11.11.2024 08:22 , Обновлено: 11.11.2024

Новый генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Андрей Рыбаков пообещал добиваться отмены экономических санкций, введённых в 2022 году Европейским союзом. До сих пор требования руководства предприятия, в том числе, в суде ЕС, оставались без удовлетворения.

“Мы так просто спокойно им жить не дадим”, - процитировало Рыбакова госагенство БЕЛТА.

Комментируя перспективы судебных разбирательств в суде Европейского союза, глава “Беларуськалия” пообещал продолжать “напоминать о себе” и о “тех неоправданных действиях, которые были направлены в адрес “Беларуськалия” и нашей страны”.

Напомним, в августе 2022 года “Беларуськалий” потребовал отмены западных санкций через суд. Однако в сентябре 2024 года исковые требования отклонили, поскольку суд посчитал аргументы белорусской стороны “неубедительными”.

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Тем временем в Европейском союзе осенью этого года в очередной раз подняли вопрос об ужесточении экономических санкций в отношении Беларуси, в частности, о повышении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и рыбной продукции, а также удобрения в дополнение к повышенным ввозным пошлинам на зерновые продукты, установленным ранее в этом году.

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Так, Министерство развития и министерство активов Польши сообщило, что предприняло “дипломатические действия” относительно введения Еврокомиссией 30-процентной пошлины на импорт удобрений из Беларуси.

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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заочно обратился к руководству стран Евросоюза, упрекнув упрекнул Евросоюз в “незаконных санкциях”, которыми, по его словам, “обложено полмира”.

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