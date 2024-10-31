Лукашенко вступился за генсека ООН и упрекнул ЕС в незаконных санкциях

Опубликовано: 31.10.2024 13:35 , Обновлено: 31.10.2024

Во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко вступился за генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который подвергся нападкам за участие в саммите БРИКС в Казани. Помимо этого, глава государства в очередной раз упрекнул Евросоюз в "незаконных санкциях", которыми, по его словам, "обложено полмира".

“Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата Генерального секретаря Организации Объединённых Наций за его принципиальную позицию, которую он наконец-то откровенно высказал? Или как расценить неутихающие нападки на того же Антонио Гутерриша за то, что он посетил саммит БРИКС — объединение стран, дающих почти 40% мирового ВВП?” — задал риторический вопрос глава государства.

Он отметил, что, по его мнению, нападкам подвергаются не только отдельные лидеры, но и “целые народы”. Так, по словам Лукашенко, стоит кому-нибудь из “национально ориентированных” политиков ЕС выступить за “интересы своего народа”, в его адрес тут же поступит “очередь уголовных обвинений, сфабрикованных дел и даже покушений”. Пытаясь подкрепить свои слова, он привёл в пример деятельность министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто:

“Его тоже могут обвинить, что он приехал в Беларусь. А за что? Председательствует в Европейском союзе. В конце концов, Европейский союз должен понимать, знать, слышать, что скажут умные люди Евразии, то есть мы. Что в этом плохого”.

Помимо этого, Лукашенко заявил, что Европейский союз “неспособен навести у себя порядок, но хорошо знает, как назначить внешнего врага”. По его словам, одной из причин сегодняшних событий в мире стал миграционный кризис. Однако, как утверждает президент, мировые СМИ об этом молчат, а обвинения Беларуси в этом вопросе “не сходят с первых полос”.

Также глава государства отметил, что из-за “незаконных санкций”, которыми “обложено полмира”, парализованы “целые отрасли экономики”. Лукашенко заявил, что “право частной собственности уничтожено”, “государственные активы арестовываются”, а суверенные финансовые ресурсы “просто внаглую разворовываются”, передало информагентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в страну из-за его поездки на саммит БРИКС в Казани, передало международное информагентство Agence France-Presse. Накануне украинская сторона заявила, что 24 октября в мире отмечают Международный день ООН, и именно в этот день Гутерриш встретился с Путиным.

Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия в саммите БРИКС

Кроме того, чуть ранее стало известно, что США и Швейцария ужесточили экономические санкции против Беларуси. В обоих случаях речь идёт о расширении уже действующих ограничений на сотрудничество с белорусскими компаниями, которые, по мнению американских и европейских властей, связаны с военно-промышленным комплексом России.

США и Швейцария ужесточили экономические санкции против Беларуси