Совмин предложил обязать белорусов сообщать о счетах в иностранных банках. В российских тоже?

Опубликовано: 13.10.2023 13:57 , Обновлено: 13.10.2023

В опубликованном недавно на Национальном правовом портале законопроекте, который вносит изменения в Налоговый кодекс Беларуси, обнаружилось ещё одно важное требование к белорусам. Когда-то оно уже действовало в Республике, но потом его отменяли.

Законопроект под названием “Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь” обязывает всех белорусов, являющихся налоговыми резидентами страны, сообщить в МНС о наличии счетов в зарубежных банках. В том числе и российских - правки не содержат исключений.

В документе чиновники предложили в подпункте 1.9.2 Налогового кодекса обязать белорусов извещать налоговые органы “со дня открытия или закрытия счета в банке и иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь белорусскими организациями, физическими лицами – об открытии или закрытии счета” .

[info_b] Налоговый резидент - это физическое лицо, которое находилось на территории Беларуси более 183 дней в календарном году. Те, кто находился за пределами страны более 183 дней, не признаются налоговыми резидентами. Если человек за год ни в одной стране не прожил 183 дня (например, побыл по месяцу в каждой), но при этом он имеет гражданство Республики Беларусь, то он признается налоговым резидентом Беларуси по принципу гражданства и должен предоставить декларацию о доходах.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси предложил поднять расчетную стоимость квадратного метра жилья. Именно от этого показателя зависит размер налога на недвижимость, который белорусы обязаны платить на все квартиры и дома, которые есть у них в собственности. Также правительство предложило поднять ставку налога для физических лиц за сдачу жилья в аренду.

Совмин предложил поднять налоги на жилье и сдачу квартир в аренду с 1 января. На сколько?

Также Совмин считает, что нужно расширить категории белорусов, которым положены налоговые вычеты.

Совмин предложил ввести налоговой вычет для ещё одной категории белорусов

А ещё чиновники предложил дифференцировать ставку подоходного налога для белорусов и привязать её к размеру их доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей.

Совмин предложил поднять налоги для белорусов с большими доходами и дорогими авто

В законопроекте также есть предложение белорусам ежегодно платить единый имущественный платеж.

Совмин предложил ежегодно собирать с белорусов «имущественный платеж». Что это такое?