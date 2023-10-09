Совмин предложил ввести налоговой вычет для ещё одной категории белорусов

Опубликовано: 09.10.2023 09:27 , Обновлено: 09.10.2023

В новых поправках в Налоговый кодекс, вынесенных на рассмотрение Палаты представителей, Совет министров Беларуси предложил расширить категории белорусов, которым положены налоговые вычеты. В частности, право на эту льготу предложили предоставить молодым специалистам, молодым рабочим и служащим.

Если поправки в Налоговый кодекс Беларуси будет принят, уже с 1 января 2024 года молодые специалисты смогут рассчитывать на стандартный налоговый вычет в 620 рублей.

Согласно законопроекту, на эту налоговую льготу смогут рассчитывать специалисты, рабочие и служащие:

с высшим, научно-ориентированным, средним специальным или профессионально-техническим образованием, которые трудоустроены в соответствии со свидетельством о направлении на работу;

с высшим, научно-ориентированным, средним специальным или профессионально-техническим образованием по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций.

Как следует из текста законопроекта, который был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, стандартный налоговый вычет предложили предоставлять в течение установленного законодательством срока обязательной работы у нанимателя по распределению (перераспределению), по трудоустройству в счет брони, направлению (перенаправлению) на работу и срока продолжения с ним трудовых отношений, но не более семи лет с даты трудоустройства, а также на время прохождения обязательной военной службы после получения высшего, научно-ориентированного, среднего специального или профессионально-технического образования по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций.

Кроме того, Совмин предложил повысить размер стандартных налоговых вычетов:

до 174 рублей (ранее - 154 рубля) в месяц – при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 1076 рублей в месяц (ранее - 944 рубля);

51 рубль (ранее - 46 рублей) (в отдельных случаях - 97 (вместо прежних 87) рублей) в месяц – на ребенка до восемнадцати лет и на каждого иждивенца;

246 рублей в месяц (ранее - 220 рублей) – для отдельных категорий налогоплательщиков, в частности, для инвалидов I и II группы, участников Великой Отечественной войны и так далее.

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Напомним, среди прочих значимых нововведений, предложенных Совмином в проекте “Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь”, внедрение единого имущественного платежа для всех белорусов, дифференцированной ставки подоходного налога и повышение ставки транспортного налога на дорогие авто.

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