Совмин предложил поднять налоги на жилье и сдачу квартир в аренду с 1 января. На сколько?

Опубликовано: 11.10.2023 13:13 , Обновлено: 11.10.2023

Совет министров Беларуси предложил поднять расчетную стоимость квадратного метра жилья. Именно от этого показателя зависит размер налога на недвижимость, который белорусы обязаны платить на все квартиры и дома, которые есть у них в собственности. Также правительство предложило поднять ставку налога для физических лиц за сдачу жилья в аренду.

Новые суммы прописаны в поправках в Налоговый кодекс, которые сейчас находятся на рассмотрении Палаты представителей.

Так, размер расчетной стоимости одного квадратного метра жилья, от которого зависит итоговая сумма налога на недвижимость, в законопроекте для Минска увеличена на 7% - 968 рублей вместо нынешних 900 рублей.

[info_b]Как ранее поясняли в МНС, расчёт налога на недвижимость проводится по следующей формуле:

налог на квартиру = площадь квартиры * расчетная стоимость 1 кв.м * 0,1% (ставка налога)[/info_b]

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Налог за сдачу жилья в аренду, согласно законопроекту, для физических лиц может вырасти также почти на 7% - с нынешних 43,9 рубля до 47 рублей в Минске (за каждую сдаваемую жилую комнату, садовый домик или дачу). Ставки налога в других регионах страны в правительстве также предложили поднять соответствующим образом.

Напомним, в озвученных поправках в Налоговый кодекс законодатели предложили объединить налог на недвижимость с земельным и транспортным налогами в единый имущественный платеж.

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