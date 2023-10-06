Совмин предложил ежегодно собирать с белорусов "имущественный платеж". Что это такое?
Белорусские законодатели решили в очередной раз внести изменения в Налоговый кодекс страны, предложив белорусам ежегодно платить единый имущественный платеж. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Палаты представителей Совет министров Беларуси.
Что такое единый имущественный платеж?
В законопроекте, текст которого появился на Национальном правовом интернет-портале, даётся следующее определение единого имущественного платежа.
[info_b]“Единый имущественный платеж – это общая сумма налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, подлежащая уплате физическим лицом”.[/info_b]
По сути, Совмин предложил объединить эти три налога, каждый из которых белорусы сейчас уплачивают по отдельности, в один платёж. Проводить оплату и взыскание единого имущественного платежа, а также возврат излишне уплаченной суммы налога предлагается в порядке, установленном Налоговым кодексом.
Кто в Беларуси обязан платить налог на недвижимость?
Три вида имущественных налогов в Беларуси ввели с 1 января 2022 года. По действующим нормам законодательства белорусы обязаны платить их ежегодно до 15 ноября.
Так, налог на недвижимость оплачивают все собственники — за каждую квартиру, дом, садовый домики, недостроенный объект недвижимости, который находится в их собственности. В каждом случае размер налога рассчитывается индивидуально и сумма будет зависеть от площади и расположения квартиры (поскольку налог «привязан» к стоимости квадратного метра). Ранее в Министерстве по налогам и сборам пояснил, по какой формуле будет проводиться расчёт и кто освобождается от уплаты налога.
МНС начало выставлять белорусам налог на квартиру за 2022 год. Кто и когда должен оплатить?
Отметим, что в этом году белорусы доплачивают налог на недвижимость и земельный налог за 2022 год, так как в прошлом году они уже обязаны были внести авансовый платеж в размере 50%.
Земельный налог обязаны платить все белорусы?
Что касается земельного налога, то его начисляют всем физическим лицам, у которых есть в Беларуси земельные участки (доли в праве на земельные участки), признаваемые “объектами налогообложения земельным налогом”. В МНС пояснили, что к таким относятся земельные участки:
- принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности, пожизненного наследуемого владения или временного пользования, а также принятые ими по наследству,
- иные земельные участки, в отношении которых в соответствии с законодательством физические лица имеют право осуществлять пользование,
- предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые,
- находящиеся в гособственности, предоставленные в аренду и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством.
В ведомстве обратили особое внимание на то, что отсутствие у человека правоудостоверяющих документов на участок, равно как и отсутствие госрегистрации не являются основанием для неуплаты земельного налога , то есть платить за земельные участки, которыми они имеют право пользоваться по законодательству или которыми они фактически пользуются, всё равно придётся.
Кому и сколько начислят транспортного налога?
Транспортный налог в Беларуси с 2021 года заменил пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сути, таким образом законодатели отвязали дорожный сбор от прохождения техосмотра. Платить налог обязали всех физических лиц, которые зарегистрировали в ГАИ какие-либо транспортные средства. Ставки транспортного налога зависят от типа транспортного средства, а для легковушек - от массы авто.
Ранее, как сообщал Телеграф, в Министерстве по налогам и сборам рассказали, как оплатить все три имущественных налога и кто может рассчитывать на льготы.
В МНС рассказали, какие три налога должны заплатить белорусы до 15 ноября. А у кого есть льготы?