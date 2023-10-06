Совмин предложил поднять налоги для белорусов с большими доходами и дорогими авто

Опубликовано: 06.10.2023 12:51 , Обновлено: 06.10.2023

Совет министров Беларуси предложил Министерству по налогам и сборам дифференцировать ставку подоходного налога для белорусов и привязать её к размеру их доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей. Такие предложения содержатся в законопроекте, вынесенном на рассмотрение Палаты представителей.

Согласно проекту закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Беларуси, повышенную ставку подоходного налога (30% вместо нынешних 20%) правительство предложило взимать с индивидуальных предпринимателей и нотариусов, доход которых в течение налогового периода превысят 500 тыс. рублей.

Для физических лиц повышенный подоходный налог предполагается в случае, если его совокупные доходы, подлежащие налогообложению, превысят за налоговый период сумму в 200 тыс. рублей. В данном случае учитывают, в частности, доходы из следующих источников:

дивиденды,

доходы по трудовым договорам,

доходы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.

Как следует из текста документа, если нововведения будут одобрены депутатами и подписаны президентом, повышенную ставку - 25% вместо нынешних 13% - будут применять только в отношении суммы, превышающей установленный предел в 200 тыс. рублей. Кроме того, в этом случае физических лиц планируют обязать подавать декларацию в налоговые органы.

На какие автомобили хотят ввести повышенный транспортный налог?

Повышенную ставку транспортного налога Совмин предложил ввести на транспортные средства, включенные в “перечень транспортных средств повышенной комфортности”. При этом речь идёт о новых авто, с года выпуска которых прошло не более трех лет.

Если предложенные Совмином изменения в Налоговый кодекс одобрят парламентарии, владельцам таких авто придётся платить налог в 10 раз больше , чем за аналогичное, но более старое авто.

Новость Телеграф

Напомним, в Беларуси ставки транспортного налога для легковых автомобилей, как правило, зависят от его разрешенной максимальной массы. Сейчас они варьируются в диапазоне от 61 рубля до 223 рублей. Следовательно, в случае принятия предложенного закона ставки налога на новые авто теоретически вырастут до 610 - 2230 рублей в год.

Совмин предложил ежегодно собирать с белорусов «имущественный платеж». Что это такое?

Как ранее сообщал Телеграф, в числе прочих новаций, предложенных Совмином в рамках данного законопроекта - введение единого имущественного платежа, который по задумке законодателей может объединить в себе налог на недвижимость, земельный налог и транспортный налог.