Совмин Беларуси ограничил цены на яблоки и 6 видов овощей. На что отменил госрегулирование?

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Опубликовано: 18.10.2024 08:07 , Обновлено: 18.10.2024

Совет министров Беларуси установил предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на яблоки и 6 видов свежих овощей, а также скорректировал отдельные нормы ценового регулирования. В частности, правительство снизило максимальные торговые надбавки на некоторые виды продуктов и непродовольственных товаров.

Нововведения в системе госрегулирования цен предусмотрены постановлением № 713(5), текст которого выложили на Национальном правовом интернет-портале 18 октября.

В правительстве необходимость корректировки постановления “О системе регулирования цен”, работающего с 2022 года, объяснили необходимостью “поддержки отечественных производителей” и желанием “создать условия для продвижения” белорусских товаров.

Для этого Совмин решил установить предельные максимальные отпускные цены (то есть отпускные цены предприятия-изготовителя) на семь категорий свежих овощей и фруктов, которые будут действовать с 21 октября 2024 года по май 2025 года , а также предельные максимальные розничные цены (то есть отпускные цены оптовых предприятий), которые будут действовать с 29 октября 2024 года по май 2025 года . Речь о следующей свежей сельхозпродукции (не считая мытых):

яблоки,

огурцы,

картофель,

лук репчатый,

капуста белокочанная,

свекла столовая,

морковь.

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Предельные цены для этой продукции будут варьироваться - с октября по ноябрь предусмотрено их снижение, а с декабря по май, наоборот, постепенное повышение.

В правительстве пояснили, что цены на остатки товаров, в отношении которых изменились принципы госрегулирования цен, должны быть скорректированы соответствующим образом до 25 октября 2024 года .

Совмин отменил госрегулирование цен на предметы роскоши

Ещё одним нововведением, как пояснили в Совмине, стала отмена госрегулирования цен на товары высокого ценового сегмента, которые относятся к товарам роскоши и премиум-классу. Речь о тех товарах, которые включены в группу 1 торговых марок, предусмотренных постановлением ГТК от 12 февраля 2016 г. №5 “Об определении классификаторов и особенностей таможенного декларирования”.

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Кроме того, согласно тексту постановления, власти снизили максимальные предельные надбавки импортера и торговые надбавки на многие продуктовые товары (например, на пищевую соль, манку, груши, киви, кетчуп), а также на непродуктовые товары (например, на пальто, костюмы, трикотажные шапки, сковородки, книги). Некоторые надбавки снижены в 2-3 раза.

Дополнительно поставщикам товаров правительство разрешило хранить свою продукцию непосредственно у субъектов торговли, при условии, что те могут “обеспечить её качество и соблюдение специальных температурных режимов”. Это, впрочем, не касается услуг по хранению товаров в помещениях самих торговых объектов субъектов розничной торговли. На услуги по хранению товаров должны быть установлены единые тарифы “при равных условиях для всех поклажедателей”, пояснили в Совмине.

МАРТ пообещал трансформировать систему госрегулирования цен

В свою очередь министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов анонсировал трансформацию системы госрегулирования цен в Беларуси, передало госагентство БЕЛТА. Он подчеркнул, что “жёсткая система мер” будет временной, поскольку она, по словам министра, стала ответом на “внешние шоки 2022 года”.

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“К сожалению, до сегодняшнего дня эти шоки никуда не ушли, но мы не можем стоять на месте и отчасти сдерживать экономический рост. Работа над трансформацией системы идёт”, - сообщил глава МАРТ, пообещав “выкристаллизовать несколько вариантов” к новому году и начать их обсуждение уже в 2025 году.

По его словам, речь идёт не об “ужесточении” системы, а о её “упорядочивании, трансформации и усовершенствовании”, чтобы она “была справедливой для всех участников экономического процесса”.

“Чтобы потребитель был удовлетворен, покупая товар по справедливой цене”, - пояснил Богданов.

Ранее Telegraf.news рассказал, почему в Беларуси решили ввести лицензирование экспорта плодоовощной продукции. По словам главы МАРТ, это необходимо, чтобы исключить “неконтролируемый вывоз” лука, капусты и яблок. Если этого не сделать, то собственных овощей, как утверждает глава МАРТ, может не хватить самим белорусам.

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