Глава МАРТ объяснил, почему в Беларуси решили ограничить вывоз капусты, лука и яблок

Опубликовано: 09.10.2024 19:52 , Обновлено: 09.10.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, почему в Беларуси решили ввести лицензирование экспорта плодоовощной продукции. По его словам, это необходимо, чтобы исключить "неконтролируемый вывоз" лука, капусты и яблок. Если этого не сделать, то собственных овощей, как утверждает глава МАРТ, может не хватить самим белорусам.

Во время рабочей встречи с торговыми сетями и производителями плодоовощной продукции в Гомельском районе Богданов заявил, что на сегодняшний день “прорабатывается вопрос” по введению лицензирования, то есть ограничения на вывоз из Республики капусты, лука и яблок.

По его словам, этих овощей может не хватить до конца межсезонного периода (в случае бесконтрольного вывоза. — Прим. Ред.), т.к. у России есть “повышенный спрос”. При этом министр добавил, что “цены там в какой-то мере выше, чем здесь, на внутреннем рынке”.

“Поэтому, чтобы не было неконтролируемого вывоза и был обеспечен внутренний рынок в первую очередь, планируется введение механизма лицензирования”, — подчеркнул Алексей Богданов. Он добавил, что такая мера сделает экспорт “управляемым”, а потому будет сохранён “необходимый объём для внутреннего рынка”. Всё остальное, по его словам, уже можно отправлять за пределы Беларуси, передало информагентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ предложил изменить порядок организации и работы ярмарок в Беларуси. В частности, речь идёт об установлении минимального количества продавцов, а также о том, чтобы оформить места торговли “в едином стиле”.

МАРТ предложил изменить условия работы ярмарок в Беларуси

Кроме того, ранее Алексей Богданов анонсировал новую систему регулирования цен в Беларуси. Разработать её пообещали уже к концу этого года. По словам министра, целью ведомства является создание нового документа, “который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа”.

Глава МАРТ пообещал белорусам новую систему регулирования цен «без жестких мер». Когда заработает?