В ЕАБР назвали «драйвер» роста цен на продукты в Беларуси

Опубликовано: 14.10.2024 09:16 , Обновлено: 14.10.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 14 октября, в еженедельном макрообзоре назвали основной "драйвер роста цен на продовольствие" в Беларуси. Оказалось, что на увеличение темпов инфляции в этой сфере повлиял рост цен на молочные продукты. Специалисты объяснили, что именно их подстегнуло.

Согласно официальной статистике Белстата, в сентябре этого года инфляция составила 6% (относительно сентября 2023 года). В августе этот показатель составлял 6,1%, то есть наметилась тенденция к замедлению инфляции. Однако, если смотреть по категориям товаров и услуг, то, как отметили аналитики ЕАБР, в сентябре “динамика изменения цен на компоненты потребительской корзины была разнонаправленной”.

Так, замедление инфляция наблюдалось по непродовольственным (4,2% в сентябре против 4,4% месяцем ранее), а также в сфере услуг (например, цены на услуги гостиниц, кафе и ресторанов в сентябре выросли на 5,6 % относительно цен в сентябре 2023 года, тогда как в августе этот показатель составлял 6%).

В то же время рост цен на продовольственные товары в сентябре продолжил ускоряться: если в августе годовая инфляция по этой категории составляла 6,1%, то в сентябре - ускорилась до 6,3%.

“Драйвером роста цен на продовольствие стали молочные продукты, из-за устойчивого повышения стоимости кормов на мировых рынках”, - объяснили причину этого в ЕАБР.

Несмотря на это, в международной организации выказали предположение, что по итогам года инфляция в Беларуси “сохранится вблизи целевого ориентира” и составит порядка 6%.

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