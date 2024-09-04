Глава МАРТ пообещал белорусам новую систему регулирования цен "без жестких мер". Когда заработает?

Опубликовано: 04.09.2024 13:33 , Обновлено: 04.09.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 4 сентября анонсировал новую систему регулирования цен в Беларуси. Разработать её пообещали уже к концу этого года. По словам Богданова, целью ведомства является создание нового документа, "который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа".

О планируемой трансформации действующей системы регулирования цен, которую ввели в Беларуси в конце 2022 года, Богданов заявил на международном форуме “Трейд Диалог”, сообщило госагентство БЕЛТА. По словам главы МАРТ, корректировки в правительственное постановление №713 ведомство планирует внести на рассмотрение госорганов “в ближайшее время”.

“К концу года надо выработать новую систему ценового регулирования, которая позволит обеспечить, возможно, без таких жестких мер соблюдение тех же принципов справедливого ценообразования, как и сегодня,” - заявил Богданов, подчеркнув, что это “непростая задача, но ее необходимо выполнить”.

При этом руководитель МАРТ отметил, что свою главную задачу - обеспечение ценового регулирования и выполнения параметров по инфляции - постановление №713 уже выполнило.

“Население и бизнес это понимают. В целом мы видим по рентабельности производителей и торговли, что “жирок срезали”, но работа идет. Количество убыточных организаций торговли снизилось за первое полугодие. Теперь нужно двигаться дальше”, - отметил министр.

По его словам, новый документ, регулирующий ценообразование в стране - это “задача на следующий год” для МАРТ.

Как сообщал Telegraf.news, о планах изменения системы государственного регулирования цен в Беларуси глава МАРТ заявлял ещё в июле этого года. Тогда Богданов пообещал белорусам “управляемую инфляцию”, заверив, что этот показатель к концу 2024 года не превысит запланированных 6%.

МАРТ предупредил белорусов об изменении системы госрегулирования цен и пообещал «управляемую инфляцию»