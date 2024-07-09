От 320 рублей. В магазинах Минска озвучили цены на «оптимальную экипировку школьников» к 1 сентября

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Опубликовано: 09.07.2024 12:11 , Обновлено: 25.04.2025

Минские магазины начали подготовку к традиционным распродажам школьных товаров к началу нового учебного года. Так называемые "школьные базары" пообещали открыть уже в середине июля. В государственном объединении "Столичная торговля и услуги" рассказали, сколько ориентировочно придётся потратить родителям за "оптимальную экипировку" школьников к 1 сентября в этом году.

Стоимость комплекта всего необходимого к 1 сентября, как следует из озвученных в объединении данных, будет зависеть во-первых от класса, в который идёт ребёнок (чем старше школьник, тем больше денег придётся выложить родителям за его “экипировку”), а во-вторых, от пола ребёнка. Оказалось, что мальчика собрать в школу родителям выйдет дороже на 70-125 рублей дороже.

Отметим, что по “экипировкой” школьников в “Столичной торговле и услугах” подразумевают не только комплект школьной формы и обуви, но и необходимые ученикам галантерейные товары, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.

Классы Ориентировочная стоимость комплекта для мальчика (в рублях) Ориентировочная стоимость комплекта для девочки (в рублях) I-IV 389,00-1208,31 319,71-1083,75 V-IX 408,98-1080,20 330,13-1013,64 X-XI 497,63-1331,21 390,21-1209,04

В объединении, находящемся в подчинении Мингорисполкома, заверили, что на товары школьного ассортимента в столичных универмагах применяется торговая надбавка не более 28-55%, а для покупателей перед началом учебного года пообещали многочисленные акции, которые позволят купить всё необходимое со скидками.

Где белорусам “ловить” скидки на школьные товары летом 2024 года?

ЦУМ: с июля по август организует акцию “День школьника” и даёт скидку до 15% на школьные товары, а на отдельные коллекции одежды делового стиля - скидку до 55%.

Универмаг Беларусь : с 15 июля объявил еженедельные скидки (в определённые дни) до 30-50% на товары школьного ассортимента. Дополнительные скидки также будут предоставляться владельцам фирменных дисконтных карт, а с 1 по 31 августа покупателям предложат бесплатно подогнать платье или костюм на школьника.

ГУМ: объявил скидки до 35% на школьные товары, а также скидки до 12% по дисконтным картам. На отдельные коллекции школьной одежды скидки будут достигать 20%. Кроме того, с 27 по 31 июля здесь объявили акцию “Собери правильный рюкзак” - тем, кто купит 15 товаров из предложенного универмагом списка, в подарок презентуют пенал и сумку-шоппер.

[info_b]В дополнение к этому для многодетных семей и семей, воспитывающим их детей- инвалидов столичные универмаги подготовили специальные дисконтные карты. Дополнительную скидку на школьные товары по ней можно будет получить при предъявлении подтверждающих документов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Минске в новом учебном году запланировали провести пилотный проект по введению единой школьной формы. В Мингорисполкоме уже продемонстрировали, как будут выглядеть школьные комплекты для мальчиков и девочек.

Мингорисполком показал образцы единой школьной формы на новый учебный год