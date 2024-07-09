От 320 рублей. В магазинах Минска озвучили цены на «оптимальную экипировку школьников» к 1 сентября
Минские магазины начали подготовку к традиционным распродажам школьных товаров к началу нового учебного года. Так называемые "школьные базары" пообещали открыть уже в середине июля. В государственном объединении "Столичная торговля и услуги" рассказали, сколько ориентировочно придётся потратить родителям за "оптимальную экипировку" школьников к 1 сентября в этом году.
Стоимость комплекта всего необходимого к 1 сентября, как следует из озвученных в объединении данных, будет зависеть во-первых от класса, в который идёт ребёнок (чем старше школьник, тем больше денег придётся выложить родителям за его “экипировку”), а во-вторых, от пола ребёнка. Оказалось, что мальчика собрать в школу родителям выйдет дороже на 70-125 рублей дороже.
Отметим, что по “экипировкой” школьников в “Столичной торговле и услугах” подразумевают не только комплект школьной формы и обуви, но и необходимые ученикам галантерейные товары, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.
|Классы
|Ориентировочная стоимость комплекта для мальчика (в рублях)
|Ориентировочная стоимость комплекта для девочки (в рублях)
|I-IV
|389,00-1208,31
|319,71-1083,75
|V-IX
|408,98-1080,20
|330,13-1013,64
|X-XI
|497,63-1331,21
|390,21-1209,04
В объединении, находящемся в подчинении Мингорисполкома, заверили, что на товары школьного ассортимента в столичных универмагах применяется торговая надбавка не более 28-55%, а для покупателей перед началом учебного года пообещали многочисленные акции, которые позволят купить всё необходимое со скидками.
Где белорусам “ловить” скидки на школьные товары летом 2024 года?
ЦУМ: с июля по август организует акцию “День школьника” и даёт скидку до 15% на школьные товары, а на отдельные коллекции одежды делового стиля - скидку до 55%.
Универмаг Беларусь : с 15 июля объявил еженедельные скидки (в определённые дни) до 30-50% на товары школьного ассортимента. Дополнительные скидки также будут предоставляться владельцам фирменных дисконтных карт, а с 1 по 31 августа покупателям предложат бесплатно подогнать платье или костюм на школьника.
ГУМ: объявил скидки до 35% на школьные товары, а также скидки до 12% по дисконтным картам. На отдельные коллекции школьной одежды скидки будут достигать 20%. Кроме того, с 27 по 31 июля здесь объявили акцию “Собери правильный рюкзак” - тем, кто купит 15 товаров из предложенного универмагом списка, в подарок презентуют пенал и сумку-шоппер.
[info_b]В дополнение к этому для многодетных семей и семей, воспитывающим их детей- инвалидов столичные универмаги подготовили специальные дисконтные карты. Дополнительную скидку на школьные товары по ней можно будет получить при предъявлении подтверждающих документов.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что в Минске в новом учебном году запланировали провести пилотный проект по введению единой школьной формы. В Мингорисполкоме уже продемонстрировали, как будут выглядеть школьные комплекты для мальчиков и девочек.
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