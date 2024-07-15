От 14 рублей. Mark Formelle выпустил новую форму для белорусских школьников. Что за одежда из рибаны?

Опубликовано: 15.07.2024 15:08 , Обновлено: 15.07.2024

Белорусский производитель одежды и белья Mark Formelle в преддверии начала учебного года выпустил новую коллекцию школьной формы. В компании заверили, что одежда уже поступила в продажу по всей стране, а цена за юбку, к примеру, начинается от 13,99 рубля.

Конечно, школьная форма - это в первую очередь деловые костюмы. В новой коллекции от бренда здесь классический подход: для мальчиков пиджак дополнен брюками, для девочек - юбками и брюками.

Фото: Mark Formelle

Как рассказали Telegraf.news в Mark Formelle, штаны выпустили разных видов: академические и повседневные. “Широкие брюки палаццо и уникальная модель текстильных брюк свободного силуэта не сковывают движения и подчеркивают талию благодаря резинке”, - описали представители бренда.

Фото: Mark Formelle

Для мальчиков - футболки, рубашки с длинным и коротким рукавом, жилеты, для девочек - платья и сарафаны. “Жакеты на молнии выполнены в виде плетения «интерлок корзинка» – получилось трендовое переосмысление классической модели”, - отметили в Mark Formelle.

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Кроме того, компания выпустила линейку вязаных трикотажных изделий: жилеты, джемперы, жакеты на пуговицах “в сдержанных оттенках”. Из неклассического - бомберы с контрастными нашивками, спортивная одежда с яркими принтами.

Фото: Mark Formelle

Все модели - в черном, белом и голубом цветах. “Также используется оттенок нэви – в цвет морской пучины. Экспрессию привносят детали, в том числе бантик на джемпере”, - дополнили представители производителя.

Некоторые модели изготовили из рибаны (трикотажное полотно с повышенной эластичностью, достигаемой за счет особого плетения нитей) для комфорта школьников, большая же часть новой одежды - из стопроцентного хлопка.

Фото: Mark Formelle

“Мы постарались воплотить в новой коллекции современные тренды, но с учетом требований и ожиданий от детской одежды. При этом учли пожелания как родителей, так и детей”, - рассказали в Mark Formelle.

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Представители бренда заверили, что новая школьная форма удобная: она подходит и для занятий за партой, и для пробежек на перемене, и даже для игры с друзьями на улице.

Фото: Mark Formelle

Что по ценам

В компании озвучили цены на все элементы школьной формы:

брюки - от 34,99 рубля,

юбки – от 13,99,

рубашки – от 24,99,

жакеты – от 26,99,

платье - 44,99 рубля,

жилет – 34,99,

джемпер – 39,99.

Фото: Mark Formelle

В Mark Formelle дополнили, что новую школьную форму уже завезли в магазины бренда по всей Беларуси. Кроме того, можно заказать в интернет-магазине компании с доставкой на дом либо с бесплатным самовывозом.

Фото: Mark Formelle

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