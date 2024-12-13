Скидка — 50%. Автоперевозчик дал белорусам 1 день, чтобы купить билеты в Европу по акции

Опубликовано: 13.12.2024 17:53 , Обновлено: 13.12.2024

Автобусный перевозчик Intercars предоставил белорусам 50%-ную скидку на покупку билетов по 13 "популярным направлениям". В компании пообещали, что 19 декабря с 11:00 до 23:00 будет действовать специальный промокод, который позволит отправиться в Москву, Варшаву или, например, Прагу, за полцены. Совершить поездку можно с 16 января по 30 апреля 2025 года.

В пресс-службе автобусного перевозчика уточнили, что акция не распространяется на рейсы с 22 по 27 февраля, а также с 7 по 10 марта 2025 года. В остальные дни, вплоть до 30 апреля “отоварить” билет можно по следующим 13 направлениям:

09:40 — “Минск — Варшава (аэропорт “Модлин”)” и 07:25 — “Варшава (аэропорт “Модлин”) — Минск”; 09:40 — “Минск — Варшава (автовокзал “Заходни”)” и 08:45 — “Варшава (автовокзал “Заходни”) — Минск”. 20:30 — “Минск — Варшава (аэропорт “Модлин”)” и 22:30 — “Варшава (аэропорт “Модлин”) — Минск”; 20:30 — “Минск — Варшава (автовокзал “Заходни”)” и 23:50 — “Варшава (автовокзал “Заходни” — Минск”. 04:00 — “Минск — Вильнюс (автовокзал)” и 00:30 — “Вильнюс (автовокзал) — Минск”; 04:00 — “Минск — Вильнюс (аэропорт)” и 01:10 — “Вильнюс (аэропорт) — Минск”; 20:30 — “Минск — Катовице” и 16:40 — “Катовице — Минск”. 20:30 — “Минск — Прага” и 11:45 — “Прага — Минск”. 16:00 — “Минск — Познань” и 12:30 — “Познань — Минск”. 16:30 — “Минск — Гданьск” и 11:25 — “Гданьск — Минск”. 19:45 — “Минск — Берлин” и 15:00 — “Берлин — Минск”. 19:30 — “Минск — Москва”, 21:00 — “Минск — Москва”, 22:45 — “Минск — Москва”, 22:50 — “Минск —Москва”; 21:45 — “Москва — Минск”, 22:30 — “Москва — Минск”, 23:30 — “Москва — Минск”. 20:00 — “Минск — Санкт-Петербург” и 21:15 — “Санкт-Петербург — Минск”. 15:00 — “Москва — Казань” и 14:00 — “Казань — Москва”. 18:30 — “Москва — Донецк” и 18:45 — “Донецк — Москва”. 22:30 — “Минск — Мисхор” и 07:20 — “Мисхор — Минск”.

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Где можно купить билеты со скидкой 50%?

В компании заверили, что 19 декабря (напомним, акция действует только один день) билеты можно приобрести при помощи промокода “2024” в “любом удобном месте”, а именно:

на сайте intercars-tickets.com (оплата за белорусские рубли),

в приложении Intercars,

на сайте intercars.ru (оплата за российские рубли),

в офисе компании по адресу: Минск, улица Бобруйская, 21-24.

От банков — розыгрыш 100 тысяч рублей

Не остались в стороне от праздничных акций и финансовые учреждения. Так, «Альфа-Банк» [link href=“https://www.alfabank.by/about/articles/dvizhukha/100-000-rubley-ili-mani-mechty-prosto-sovershayte-obychnye-pokupki-i-poluchayte-shans-na-vyigrysh/” target=“_blank” rel=“noopener”] решил [/link] порадовать белорусов самым нужным и необходимым — деньгами, запустив игру «Мани мечты». В банке пообещали разыграть 3 главных приза по 100 тысяч рублей и 70 призов по 1000 рублей.

Для того, чтобы испытать удачу, нужно зарегистрироваться в мобильном банкинге: «Кабинет» → «Игры и акции», или просто нажать [link href=“https://www.alfabank.by/insnc-app/?af_xp=custom&af_force_deeplink=true&source_caller=ui&pid=website&is_retargeting=true&af_click_lookback=7d&shortlink=2un5lkdj&deep_link_value=games%2Fregistration&af_reengagement_window=30d&c=games_money” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link] Сделать это можно до 5 марта 2025 года (срок окончания игры). Следующий шаг — оплата товаров и услуг любыми картами Visa, Mastercard или «Белкарт», где за суммарно потраченные 300 рублей участник получит 1 шанс на выигрыш.

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От мобильных операторов — смартфон за 10 копеек

Между тем мобильный оператор А1 объявил беспрецедентную акцию: с 15 ноября по 15 января 2025 года белорусам предоставили возможность приобрести новый смартфон или ноутбук всего за 10 копеек. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим», который включает домашний и мобильный Интернет, онлайн-кинотеатр, Wi-Fi роутер и безлимит минут.

На сайте мобильного оператора сказано, что принять участие в акции могут граждане Беларуси, иностранцы или лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Для того, чтобы стать обладателем Xiaomi Redmi Note 13 (6/128GB) или ноутбука Oliver Book A1 Kit, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим» стоимостью… 49 рублей в месяц. В него входят:

домашний интернет до 100 Мбит/ с;

мобильная связь (безлимит ГБ и минут);

онлайн-кинотеатр;

Wi-Fi роутер 2,4/ 5 Ггц от 2,22 руб/ мес.

Мобильный оператор предложил белорусам смартфон или ноутбук за 10 копеек. Но есть нюанс

Ранее Telegraf.news писал, маркетплейс Emall объявил 5-дневные скидки до 54% на различные товары: от продуктов питания до бытовой техники. Тем временем Интернет-магазин Edostavka обновил свою традиционную акцию с “крашценами” на десятки товаров. Маркетплейс Wildberries и торговая сеть “Корона” тоже зовут за покупками перед праздниками.

До 54%. Магазины предложили белорусам «новогодние» скидки на холодильники, пылесосы, рыбу, курицу, ананасы и не только