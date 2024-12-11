До 54%. Магазины предложили белорусам "новогодние" скидки на холодильники, пылесосы, рыбу, курицу, ананасы и не только
Белорусский маркетплейс Emall в честь своего дня рождения сделал 5-дневные скидки до 54% на различные товары: от продуктов питания до бытовой техники. Тем временем интернет-магазин Edostavka обновил свою традиционную акцию с "крашценами" на десятки товаров. Маркетплейс Wildberries и торговая сеть "Корона" тоже зовут за покупками перед праздниками.
Emall
“Праздничные” скидки на Emall будут действовать до 23:59 15 декабря . Вот как [link href=“https://emall.by/actions/birthday-discounts-technique?utm_source=inst&%3Butm_medium=cpm&%3Butm_campaign=ed_em_emall_by_bday_11_12_rb_inst&%3Butm_content=stories&%3Butm_term=interesy&lc=4” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на бытовую технику и электронику:
- Холодильник Atlant XM-4319-101 - 1189 рублей (-11%).
- Микроволновая печь Schaub Lorenz - 179 рублей (-11%).
- Стиральная машина ATLANT - 855 (-11%).
- Телевизор LG 43UR78006LK - 1335 (-11%).
- Пылесос Philips FC 9728/01 - 535 (-11%).
- Кофеварка DeLonghi - 549 (-19%).
- Беговая дорожка Calviano электрическая - 849 (-10%).
- Машина посудомоечная Electrolux EEM48321L - 2329 рублей (-28%).
- Тепловентилятор Electrolux - 51,99 (-30%).
- Пылесос Deerma DEM-BY200 - 439 (-24%).
- Электровеник Karcher KB 5 - 279 (-25%).
Для взрослых тоже. МТЗ показал свои новогодние подарки. Сколько стоит детский?
Также на Emall до 23:59 15 декабря снизили [link href=“https://emall.by/actions/birthday-discounts?utm_source=inst&utm_medium=cpm&utm_campaign=ed_em_emall_by_bday_11_12_rb_inst&utm_content=stories&utm_term=interesy” target=“_blank” rel=“noopener”] цены [/link] на продукты, средства гигиены и не только. Вот что на акции:
- кофе растворимый Nescafe Gold с добавлением молотого, 500 г - 39,99 рубля (-27%),
- молоко сгущенное «Глубокое» с сахаром, 8,5%, 380 г - 2,99 (-14%),
- шпроты «За Родину» в масле, 270 г - 5,39 (-28%),
- консервы рыбные «За Родину», тунец кусочками, 230 г - 3,89 (-31%),
- макаронные изделия Barilla spagetti, 450 г - 3,89 (-16%),
- туалетная бумага Papia, 4 рулона - 3,29 (-24%),
- стиральный порошок “Мара утренняя свежесть”, “Мара универсальный”, 5 кг - 18,99 (-27%),
- елка искуственная Royal Christmas зеленая, 240 см - 285 рублей (-43%),
- набор бокалов “Pasabahce Амбер”, 6 штук - 22,99 (-54%),
- набор Old Spice Whitewater (дезодорант-спрей + гель для душа 3 в 1, 150+250 мл) - 20,49 рубля (-16%),
- ананасы Ecoline, кусочки консервированные в легком сиропе, 565 г - 5,29 (-15%),
- кофе в зернах Lavazza Qualita Oro, 1 кг, - 59,99 рубля (-17%).
Икра, сервелат, мандарины, горошек. Белорусские магазины сделали скидки до 38% на «новогодние» продукты
Edostavka
“Крашцены” в интернет-магазине Edostavka должны действовать дольше - до 18:00 22 декабря . [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] Сделали [/link] скидки на разные товары:
- Набор кондитерской продукции «Медвежонок Барни», Picnic и Oreo, 272 г - 11,49 рубля (-29%).
- Тушка курицы потрошеная, замороженная, 1-й сорт, 1 кг - 4,49 (-10%).
- Скумбрия атлантическая мороженая, 1 кг - 9,39 (-16%).
- Набор шоколада Merci ассорти, 250 г - 14,99 (-26%).
- Морковь мытая NovoVita, 1 кг - 1,79 рубля (-45%).
- Кофе молотый Dallmayr Prodomo, 500 г - 24,99 (-26%).
- Минтай Borealis филе мороженое, 750 г - 12,99 (-18%).
- Печенье мультизлаковое BelVita утреннее, 225 г - 3,59 (-48%).
- Полуфабрикат из свинины «Котлетное мясо» охлажденный, 1 кг - 12,99 (-14%).
- Икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 18,99 (-26%).
- Сардельки «Говяжьи» высший сорт, 1 кг - 7,69 (-15%).
- Ананас Gold, 1 кг - 13,99 (-12%).
- Тушка утенка «Улыбино» замороженная, 1-й сорт, 1 кг - 12,99 (-25%).
- Голубика, 125 г - 7,99 (-20%).
- И не только.
Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья
Wildberries
Маркетплейс Wildberries [link href=“https://www.wildberries.by/promotions/vot-eto-skidki#c140260560” target=“_blank” rel=“noopener”] подготовил [/link] “новогодние” скидки на различные непродовольственные товары. На акции, например, подушки (две штуки 5070 - 37,56 рубля), робот-пылесос Х600 (442,71 рубля), зеркало 7745 см (129,07), аэрогриль Demiand (318,48), одеяло двуспальное (36,42 рубля) и пр.
“Корона”
В магазинах торговой сети “Корона” тоже предложили закупиться у них к Новому году. На [link href=“https://korona.by/hypermarkets/promotions?type=1” target=“_blank” rel=“noopener”] акции [/link] фрукты, подарочные наборы конфет и косметики, чай, кофе, консервированный горошек и кукуруза, оливки, масло, колбасы и не только.
Ранее Telegraf.news писал, что стало известно, какие белорусские магазины и торговые сети присоединились к акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка” в декабре. Конкретные названия, а также категории товаров, на которые будет предоставлена дополнительная скидка в 10%, озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.
Скидки – до 55% весь декабрь. Узнали, в каких белорусских магазинах проходит акция «На родныя тавары. Навагодняя знiжка»