До 54%. Магазины предложили белорусам "новогодние" скидки на холодильники, пылесосы, рыбу, курицу, ананасы и не только

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Опубликовано: 11.12.2024 18:07 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусский маркетплейс Emall в честь своего дня рождения сделал 5-дневные скидки до 54% на различные товары: от продуктов питания до бытовой техники. Тем временем интернет-магазин Edostavka обновил свою традиционную акцию с "крашценами" на десятки товаров. Маркетплейс Wildberries и торговая сеть "Корона" тоже зовут за покупками перед праздниками.

Emall

“Праздничные” скидки на Emall будут действовать до 23:59 15 декабря . Вот как [link href=“https://emall.by/actions/birthday-discounts-technique?utm_source=inst&%3Butm_medium=cpm&%3Butm_campaign=ed_em_emall_by_bday_11_12_rb_inst&%3Butm_content=stories&%3Butm_term=interesy&lc=4” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на бытовую технику и электронику:

Холодильник Atlant XM-4319-101 - 1189 рублей (-11%). Микроволновая печь Schaub Lorenz - 179 рублей (-11%). Стиральная машина ATLANT - 855 (-11%). Телевизор LG 43UR78006LK - 1335 (-11%). Пылесос Philips FC 9728/01 - 535 (-11%). Кофеварка DeLonghi - 549 (-19%). Беговая дорожка Calviano электрическая - 849 (-10%). Машина посудомоечная Electrolux EEM48321L - 2329 рублей (-28%). Тепловентилятор Electrolux - 51,99 (-30%). Пылесос Deerma DEM-BY200 - 439 (-24%). Электровеник Karcher KB 5 - 279 (-25%).

Для взрослых тоже. МТЗ показал свои новогодние подарки. Сколько стоит детский?

Также на Emall до 23:59 15 декабря снизили [link href=“https://emall.by/actions/birthday-discounts?utm_source=inst&utm_medium=cpm&utm_campaign=ed_em_emall_by_bday_11_12_rb_inst&utm_content=stories&utm_term=interesy” target=“_blank” rel=“noopener”] цены [/link] на продукты, средства гигиены и не только. Вот что на акции:

кофе растворимый Nescafe Gold с добавлением молотого, 500 г - 39,99 рубля (-27%),

молоко сгущенное «Глубокое» с сахаром, 8,5%, 380 г - 2,99 (-14%),

шпроты «За Родину» в масле, 270 г - 5,39 (-28%),

консервы рыбные «За Родину», тунец кусочками, 230 г - 3,89 (-31%),

макаронные изделия Barilla spagetti, 450 г - 3,89 (-16%),

туалетная бумага Papia, 4 рулона - 3,29 (-24%),

стиральный порошок “Мара утренняя свежесть”, “Мара универсальный”, 5 кг - 18,99 (-27%),

елка искуственная Royal Christmas зеленая, 240 см - 285 рублей (-43%),

набор бокалов “Pasabahce Амбер”, 6 штук - 22,99 (-54%),

набор Old Spice Whitewater (дезодорант-спрей + гель для душа 3 в 1, 150+250 мл) - 20,49 рубля (-16%),

ананасы Ecoline, кусочки консервированные в легком сиропе, 565 г - 5,29 (-15%),

кофе в зернах Lavazza Qualita Oro, 1 кг, - 59,99 рубля (-17%).

Икра, сервелат, мандарины, горошек. Белорусские магазины сделали скидки до 38% на «новогодние» продукты

Edostavka

“Крашцены” в интернет-магазине Edostavka должны действовать дольше - до 18:00 22 декабря . [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] Сделали [/link] скидки на разные товары:

Набор кон­ди­тер­ской про­дук­ции «Мед­ве­жо­нок Барни», Picnic и Oreo, 272 г - 11,49 рубля (-29%). Тушка курицы по­тро­ше­ная, за­мо­ро­жен­ная, 1-й сорт, 1 кг - 4,49 (-10%). Скум­брия ат­лан­ти­че­ская мо­ро­же­ная, 1 кг - 9,39 (-16%). Набор шо­ко­ла­да Merci ас­сор­ти, 250 г - 14,99 (-26%). Мор­ковь мытая NovoVita, 1 кг - 1,79 рубля (-45%). Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 500 г - 24,99 (-26%). Минтай Borealis филе мо­ро­же­ное, 750 г - 12,99 (-18%). Пе­че­нье мультизла­ко­вое BelVita утрен­нее, 225 г - 3,59 (-48%). По­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Кот­лет­ное мясо» охла­жден­ный, 1 кг - 12,99 (-14%). Икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 18,99 (-26%). Сар­дель­ки «Го­вя­жьи» высший сорт, 1 кг - 7,69 (-15%). Ананас Gold, 1 кг - 13,99 (-12%). Тушка утенка «Улы­би­но» за­мо­ро­жен­ная, 1-й сорт, 1 кг - 12,99 (-25%). Голубика, 125 г - 7,99 (-20%). И не только.

Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья

Wildberries

Маркетплейс Wildberries [link href=“https://www.wildberries.by/promotions/vot-eto-skidki#c140260560” target=“_blank” rel=“noopener”] подготовил [/link] “новогодние” скидки на различные непродовольственные товары. На акции, например, подушки (две штуки 5070 - 37,56 рубля), робот-пылесос Х600 (442,71 рубля), зеркало 7745 см (129,07), аэрогриль Demiand (318,48), одеяло двуспальное (36,42 рубля) и пр.

“Корона”

В магазинах торговой сети “Корона” тоже предложили закупиться у них к Новому году. На [link href=“https://korona.by/hypermarkets/promotions?type=1” target=“_blank” rel=“noopener”] акции [/link] фрукты, подарочные наборы конфет и косметики, чай, кофе, консервированный горошек и кукуруза, оливки, масло, колбасы и не только.

Ранее Telegraf.news писал, что стало известно, какие белорусские магазины и торговые сети присоединились к акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка” в декабре. Конкретные названия, а также категории товаров, на которые будет предоставлена дополнительная скидка в 10%, озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.

Скидки – до 55% весь декабрь. Узнали, в каких белорусских магазинах проходит акция «На родныя тавары. Навагодняя знiжка»