Мобильный оператор предложил белорусам смартфон или ноутбук за 10 копеек. Но есть нюанс

Опубликовано: 15.11.2024 16:32 , Обновлено: 15.11.2024

Мобильный оператор А1 объявил беспрецедентную акцию: с 15 ноября по 15 января 2025 года белорусам предоставили возможность приобрести новый смартфон или ноутбук всего за 10 копеек. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим», который включает домашний и мобильный Интернет, онлайн-кинотеатр, Wi-Fi роутер и безлимит минут.

На сайте мобильного оператора сказано, что принять участие в акции могут граждане Беларуси, иностранцы или лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Для того, чтобы стать обладателем Xiaomi Redmi Note 13 (6/128GB) или ноутбука Oliver Book A1 Kit, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим» стоимостью… 49 рублей в месяц. В него входят:

домашний интернет до 100 Мбит/ с;

мобильная связь (безлимит ГБ и минут);

онлайн-кинотеатр;

Wi-Fi роутер 2,4/ 5 Ггц от 2,22 руб/ мес.

К слову, акция предусматривает не только новый смартфон или ноутбук на выбор. Если всё это у вас уже есть, А1 предлагает воспользоваться другим бонусом — скидкой 25% на 6 месяцев. То есть тарифный план в первые полгода обойдётся абонентам в 36,75 вместо 49 рублей в месяц.

Гаджеты, которые участвуют в акции

В МТС — скидки до 700 рублей

Тем временем другой мобильный оператор Беларуси предложил приобрести различные модели смартфонов Huawei по “сниженным ценам”. Их можно оформить в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса, а также, как заверили в пресс-службе МТС, с экономией до 700 рублей. Более того, модель Huawei Mate 50 Pro (8/256 ГБ) белорусам и вовсе предложили со скидкой до 1000 рублей.

“Huawei Pura 70 серии порадуют высокой производительностью, мощными камерами, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также привлекательным дизайном. При их покупке выгода составит до 700 рублей”, — заверили в пресс-службе мобильного оператора.

Одни из гаджетов, который участвуют в акции

В life:) — шанс выиграть 10 тысяч рублей

Между тем ещё один крупнейший оператор Беларуси напомнил, что до 30 ноября у жителей страны есть возможность принять участие в игре, выигрыш в которой сулит ни много ни мало — 10 тысяч рублей. Для этого нужно перенести свой номер в life:) из сети другого оператора, оплачивать во время выбранный тариф и… ждать удачи. В пресс-службе компании обратили внимание, что, помимо основного приза, каждую неделю разыгрывают 17 сертификатов на сумму 2000 рублей на покупки в Интернет-магазине.

Ранее Telegraf.news писал, что национальный оператор электросвязи “Белтелеком” объявил 50%-ную скидку для всех любителей книг. Так, с 1 ноября по 15 января новые абоненты “могут погрузиться в мир чтения”, оформив подписку на один из тарифных планов электронного сервиса “Литрес”.

Скидка — 50%. «Белтелеком» предложил «окунуться в мир чтения», снизив цену на электронные книги