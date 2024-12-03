Призы до 100 тысяч рублей. Банки предложили белорусам выиграть "мани мечты" и подарили скидки до 15% в магазинах

Опубликовано: 03.12.2024 17:21 , Обновлено: 03.12.2024

Декабрь — пора волшебства, чудес и... скидок. Вот и банки не остались в стороне, решив подарить белорусам различные акции и надежу на крупный куш. Например, "Альфа-Банк" дал возможность выиграть сразу 100 тысяч рублей, а "СберБанк" предоставил 10%-ную скидку на корм для животных. "Статусбанк" пообещал 7% выгоды на покупку книг, а "БНБ-Банк" — 8% манибэка за игрушки и товары для творчества.

В “Альфа-Банке” — розыгрыш 100 тысяч рублей

В “Альфа-Банке” решили порадовать белорусов самым нужным и необходимым — деньгами. Так, в финансовом учреждении запустили игру “Мани мечты”, где пообещали разыграть 3 главных приза по 100 тысяч рублей и 70 призов по 1000 рублей.

Для того, чтобы испытать удачу, нужно зарегистрироваться в мобильном банкинге: «Кабинет» → «Игры и акции», или просто нажать здесь. Сделать это можно до 5 марта 2025 года (срок окончания игры). Следующий шаг — оплата товаров и услуг любыми картами Visa, Mastercard или “Белкарт”, где за суммарно потраченные 300 рублей участник получит 1 шанс на выигрыш.

[info_b]Важно! Главный приз — 100 тысяч рублей — разыграют только среди тех белорусов, кто совершал покупки по картам Visa. В розыгрыше 70 призов по 1000 участвуют и другие платёжные системы.[/info_b]

“Обмен валюты также участвует в получении шансов на выигрыш призов по 1000 рублей. Например, вы купили товаров на 200 рублей и ещё обменяли валюту на 100 рублей в мобильном банке, — за это вы получите 1 шанс”, — пообещали в “Альфа-Банке”.

Мобильные операторы пообещали белорусам 50%-ную скидку на 6 месяцев и «удвоенную начинку» 20 тарифов. Надолго?

В “СберБанке” — скидка 10% на корм для животных

Тем временем в “СберБанке” предложили воспользоваться акционным предложением тем, у кого есть домашние животные. Так, до 18 декабря при наличии карты банка платёжной системы “Белкарт” можно получить скидку 15% на неакционные товары во всех розничных магазинах и Интернет-магазине zoobazar.by.

Кроме того, банк пообещал 10%-ную скидку на корма бренда Royal Canin. Для этого при оформлении заказа на сайте необходимо ввести промокод belkart15 или назвать его при оплате в магазине. Ну и, естественно, оплатить покупку картой “СберБанка”. При этом в финучреждении уточнили: скидка применяется при общей сумме чека от 29 рублей.

От “Статусбанка” — 7%-ная скидка на книги

С 1 декабря по 15 января 2025 года “Статусбанк” пообещал дарить 7%-ную скидку на покупки в книжном магазине Oz. Для этого необходимо оформить заказ на сайте или в приложении, применить промокод OZSTB — и вуаля, 7%-ная скидка у вас в кармане. Правда, акция распространяется только на первый заказ, который, естественно, нужно оплатить картой “Статусбанка”.

В “БНБ-Банке” — манибэк 8%

До конца декабря “БНБ-Банк” пообещал дарить 8%-ный манибэк на расчёты в магазинах игрушек, сувениров и товаров для творчества. Чтобы часть денег вернулась обратно на карту, нужно оплатить покупки “пластиком” 1-2-3 (на сумму от 10 рублей) с МСС-кодами 5945, 5947 и 5970. Затем до 5 января в мобильном приложении необходимо нажать кнопку «Хочу получить манибэк». После этого, по словам представителей финучреждения, 8%-ный манибэк зачислят до 10 января.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии Нового года мобильные операторы Беларуси один за одним начали радовать клиентов праздничными акциями. Так, например, компания life:) объявила “специальную скидку” на один из своих безлимитных тарифов. В МТС пообещали бесплатный “адвент-календарь для киноманов”, а в А1 — смартфон за 10 копеек.

Скидка до 65%. Мобильный оператор дал белорусам 8 дней, чтобы подключить годовой безлимит по акции