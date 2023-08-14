Производители чая и кофе в РФ заявили о повышении цен. Беларуси приготовиться?

Опубликовано: 14.08.2023 17:02 , Обновлено: 14.08.2023

Некоторые производители чая и кофе в России заявили, что с сентября повысят для ретейлеров отпускные цены. Речь и о популярных у белорусов брендах. Причина в курсе доллара и выросших затратах на импорт сырья. Эксперты рассказали, как это отразится на белорусском рынке.

«КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники, написал, что о подорожании от 4 до 9% заявили сразу несколько производителей: «Орими» (чаи Greenfield и Tess, кофе «Жокей» и Jardin), «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick).

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Причина в падении курса российского рубля, что привело к удорожанию импорта. Напомним, 14 августа торги на Московской бирже начались с новых рекордов — курс доллара превысил отметку в 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года:

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В Беларусь все перечисленные торговые марки поставляются из РФ. Алла Левашкевич, руководитель направления продаж компании «Альфа-Дистрибьюция», работающая с российским «Орими», рассказала Office Life, что в целом по разным категориям цены производителя выросли примерно на 5–7%. Подорожание коснулось и чая, и кофе. Тем не менее, объемы поставок чаев Greenfield и Tess, кофе Жокей и Jardin у этого дистрибьютора по сравнению с прошлым сезоном сохранились на том же уровне.

По ее словам, укрепление белорусского рубля к российскому “позволяет удерживать цены, несмотря на повышение со стороны производителя”. Так, в 2023 году неоднократно снижались отпускные цены на чай и кофе: с января по июль снижение составило 12%. “Но этот фактор нестабилен и может отыграть в обратную сторону”, — считает представитель дистрибьютора.

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Ольга Рачковская, продакт-менеджер компании «Смартон», поставляющая в том числе чай и кофе марок Greenfield, Tess, Jacobs и Jardin от «Орими» и чаи Curtis и Richard производителя «Май», тоже рассказала, что благодаря разнице в курсах, цены на эти продукты относительно предыдущих поставок на внутреннем белорусском рынке для ретейлеров не повышаются.

По прогнозам экспертов, до Нового года чай и кофе российских производителей в Беларуси подорожать не должны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что производитель кофе пообещал убрать Jacobs с российского рынка:

Производитель кофе пообещал убрать Jacobs с российского рынка. Беларуси приготовиться?