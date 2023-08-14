Глава МАРТ рассказал, насколько могут вырасти цены в Беларуси к концу года

Опубликовано: 14.08.2023 09:18 , Обновлено: 14.08.2023

Руководитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 13 августа дал оценку новой системе госрегулирования цен, введенной в Беларуси в прошлом году, и озвучил, как изменятся цены к концу этого года.

По словам министра, время действия постановления правительства №713 индекс потребительских цен в Беларуси снизился на 13,8%, а в июле был зафиксирован очередной рекорд снижения цен, по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

“Уровень инфляции сложился на уровне 2,7 % – это самый низкий среди нашего пространства, которое нас окружает”, - заявил Богданов в эфире гостелеканала СТВ и озвучил статистику по инфляции в соседних странах: 3,3% в России, 8,5% в среднем по Европе, от 9 до 12% - в прибалтийских странах.

“Мы здесь, в хорошем ключе, – чемпионы”, - заявил Богданов. По его словам, это результат работы выстроенной системы госрегулирования цен. Благодаря ей МАРТ планирует выполнить поставленную правительством задачу по инфляции в 7-8 % будет.

Отметим, что согласно официальным данным Белстата, показатели инфляции за июнь 2023 года существенно ниже - всего 2,9% (по сравнению с июнем 2022 года). Более того, цены на непродовольственные товары в середине лета даже упали — на 1%. Замедлился и рост цен на продовольственные товары: если в мае цены на эту категорию товаров оказались были аналогичного прошлогоднего периода на 4,4% , то в июне — всего на 3,6%.

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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в IV квартале 2023 года белорусов может ожидать достаточно ощутимый рост цен.

Сам же глава МАРТ отметил, что постановления правительства, которым было введено госрегулирование цен - “документ живой” и “поддается корректировке”, в зависимости от складывающейся на рынке экономической среды.

“Так и должно быть, потому что все течет, изменяется. И мы должны оперативно подстраиваться под ситуацию, чтобы никто не пострадал: ни производитель, ни торговое звено. И самое главное, потребитель получил то, что он хочет, по доступной цене,” - заявил Богданов.

Напомним, ранее министр антимонопольного регулирования и торговли анонсировал новые подходы в госрегулировании цен. Их пообещали разработать до конца этого года.

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