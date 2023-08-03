Производитель кофе пообещал убрать Jacobs с российского рынка. Беларуси приготовиться?

Опубликовано: 03.08.2023 14:25 , Обновлено: 03.08.2023

Голландская компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, заявила, что до конца 2023 года прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке. Об этом производитель сообщил в финансовом отчете.

Весной в СМИ появилась информация, что российское подразделение JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs и начать продавать свой кофе под марками Monarch или Milicano. Сейчас же стало известно, что JDE снизила целевой показатель прибыли по итогам года из-за неопределенности на фоне перехода к местным брендам на российском рынке, сообщил “КомерсантЪ”. Так, по итогам первого полугодия компания понесла убытки в €185 млн из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в РФ.

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Фабьен Саймон, генеральный директор JDE, заявил, что к концу этого года компания оставит на российском рынке только локальные бренды напитков.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России», — говорится в отчете.

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А что в Беларуси?

О том, исчезнет ли кофе Jacobs с прилавков в Беларуси, в отчете не говорится. Но следует учитывать, что после начала войны в Украине, многие западные компании объявили об уходе из РФ и приостановили операции на российском рынке. Под ограничения попала и Беларусь: ряд транснациональных компаний приостановили деятельность не только на российском рынке, но и на белорусском.

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Они либо приостановили отгрузки новых товаров, либо снизили маркетинговую активность. Так, например, поступили ведущие поставщики электроники Samsung, Apple, ASUS, Dell, Lenovo, Toshiba, NVIDIA.

При этом надо иметь ввиду, что довольно большая часть товаров ранее отгружалась в Беларусь из РФ, где у международных корпораций располагаются свои производства. Поэтому останется ли этот кофе на белорусском рынке или нет, пока не известно.

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