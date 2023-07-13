Коснется и Беларуси? Российские фармпроизводители пожаловались на двукратное подорожание сырья

Опубликовано: 13.07.2023 11:59 , Обновлено: 13.07.2023

Российские фармпроизводители прогнозируют скорое подорожание лекарств из-за роста цен на импортное сырье. По подсчетам экономических аналитиков и самих производителей препаратов, с начала этого года из-за девальвации российского рубля и усложнения логистики из-за санкций некоторые исходные материалы фармпроизводства подорожали в 1,5-2 раза. Посмотрели, как это может отразиться на ценах на лекарства в Беларуси.

За период с января по май 2023 года цены на некоторые иностранные компоненты сырья для производства лекарственных препаратов выросли на 40–100%. Такие данные привело российское издание “Коммерсант”, ссылаясь на информацию компании RNC Pharma, которая специализируется на анализе ситуации на российском фармацевтическом рынке, а также на других участников рынка.

Согласно оценке NC Pharma, порядка 80–85% российских препаратов производят из импортного сырья, поэтому компания спрогнозировала очередной рост цен и на сами препараты. Уже сейчас, отметили специалисты, зафиксирован рост на 3,1% после заметного падения цен в 2022 году. Новый виток цен аналитики прогнозируют в ближайшие месяцы после очередной девальвации российского рубля в июне—июле, однако “совсем негативных сценариев” не озвучивают, поясняя, что “возросшие расходы по всему циклу производитель не может полностью транслировать в отпускные цены”.

Как это отразится на ценах на лекарства в Беларуси?

По данным, озвученным в прошлом месяце вице-премьером Беларуси Игорем Петришенко, доля отечественных лекарств на белорусском фармацевтическом рынке ежегодно превышает 50% (в стоимостном выражении). По итогам прошлого года она составила 52,3%, то есть 47,7% препаратов в Беларусь импортируется из других стран, включая Россию. Соответственно, повышение цен на лекарства в странах-импортёрах вызовет закономерное повышение цен и в Беларуси.

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Кроме того, в Беларуси второй год подряд говорят о возвращении к принципу референтного ценообразования на лекарства. В прошлом году об этом заявлял министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, а в начале этого года этот вопрос вновь поднял глава Комитета госконтроля Валерий Герасимов.

В КГК предложили сделать цены на лекарства в Беларуси «референтными». Что это значит?

Отметим, что референтное ценообразование — это метод, когда госорганы смотрят на цены на товары в стране-производителе и референтных странах (в нашем случае - похожих на Беларусь) и уже исходя из них определяют стоимость этих товаров на внутреннем рынке.

Такой принцип сейчас действует и в России. Там, как рассказывал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов (уже бывший), стоимость на лекарства формировали следующим образом: выбирали около 30 референтных стран, «отбросили самые низкие и самые высокие цены на препараты, из оставшихся выбрали низший предел среднего уровня», по которому регистрировали стоимость.