Путин национализировал производителей пива и йоргуртов

Опубликовано: 16.07.2023 17:49 , Обновлено: 16.07.2023

Президент РФ Владимир Путин подписал 16 июля указ, согласно которому акции заводов "Балтика" и "Данон", принадлежащие иностранным компаниям , перешли под контроль Кремля.

Таким образом, доли датской компании Carlsberg в российской «Балтике» и французской Danone в российской дочке “временно” перешли под контроль “Росимущества”.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси сократил список так называемых “неотчуждаемых” компаний, то есть компаний, которые принадлежат иностранцам “из недружественных стран” и которым запретили продавать свои акции. В обновлённом перечне указаны 1795 компаний, тогда как полгода назад их было 1849, то есть список сократился на 54 позиции.

Совмин разрешил владельцам из «недружественных стран» продать 54 белорусских компаний