Российский инвестор впервые подал в суд на Минфин Беларуси

Опубликовано: 27.07.2023 17:02 , Обновлено: 27.07.2023

В Московском городском суде к производству приняли первый иск от частного российского инвестора о взыскании задолженности по евробондам Беларуси – ответчик белорусский Минфин.

Истец подал заявление о взыскании долга (по данным РБК речь идет про сумму, более $200 тыс.) еще зимой этого года, но его отклонили. Причина была в том, что российские суды рассматривают дела с участием иностранцев только, когда ответчик находится на территории страны (у белорусского Минфина нет представительств в РФ).

Но инвестор обжаловал решение и в мае иск взяли в производство. Первое судебное заседание назначили на конец августа.

В чем сложность с выплатами по евробондам?

Вопросы по оплате процентов по евробондам возникли у Минфина Беларуси еще в 2022 году. В августе в министерстве финансов сообщили, что перевели на рублёвый счёт в “Беларусбанк” сумму по процентам, которую должны были оплатить держателям евробондов в валюте и на счета иностранного банка. Такое решение объяснили санкциями.

Чиновники рассказали, что поступили так в условиях «продолжающейся неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Республики Беларусь, а также санкционных ограничений, действующих в отношении Национального банка как финансового агента Правительства Республики Беларусь»:

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А в октябре того же года Минфин Беларуси и вовсе пообещал недругам платить по кредитам рублями:

«Что касается выплат по внешнему долгу в следующем году, то для наших недружественных коллег сохранится тот временный порядок, который существует сегодня. Пока с Национального банка санкции не снимут, возможности оплаты ограничены, так что это не по нашей линии», — заявил тогда министр финансов.

Минфин Беларуси пообещал недругам платить по кредитам рублями, а Россию и Китай попросит подождать

Сейчас в обращении находятся четыре выпуска белорусских евробондов:

Belarus-2026 (500 миллионов долларов);

Belarus-2027 (600 миллионов долларов);

Belarus-2030 (600 миллионов долларов);

Belarus-2031 (750 миллионов долларов).

Минфин Беларуси предлагает четыре варианта урегулирования ситуации с выплатами: замена еврооблигаций на внутренние облигации; досрочный выкуп бумаг; выплата купонов и погашений на счет в Нацбанке; выплата купонов и погашений на счет в одном из белорусских банков.