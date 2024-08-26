"Порядка 100 рублей в день" - Минчан позвали на сезонную подработку. Что надо делать?

Опубликовано: 26.08.2024 10:07 , Обновлено: 26.08.2024

Минчане поделились опытом сезонной подработки в полях и рассказали, сколько получают за смену и по какой цене могут приобрести продукцию. В Мингориполкоме пояснили, на каких условиях работают граждане и куда обращаться желающим.

Так, женщины трудятся полеводами, а мужчины - в основном грузчиками. Как рассказала заместитель председателя комитета — начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, служба занятости каждый день бесплатно доставляет минчан к месту работы и обратно.

Полеводы убирают на угодьях овощи: картофель, свеклу, морковь, лук, капусту, кабачки, баклажаны, томаты, огурцы.

Работники могут покупать продукцию по себестоимости. “Огурцы, картошка, свекла, морковь, капуста — все по 99 копеек. Конечно, это значительно дешевле, чем на рынке или в магазине”, - рассказала одна из полеводов Марина Попова, передало агентство “Минск-Новости”.

В обед им предлагают комплекс из супа, мяса с гарниром и компота за три рубля (без мяса - один рубль).

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“Первое время, признаюсь, было тяжело. Но со временем как-то адаптировалась, втянулась. За смену могу собрать около тонны продукции. В денежном эквиваленте это порядка 100 рублей в день”, - поделилась одна из работающих Алена Слуцкая, которая трудится в фермерском хозяйстве не первый год.

Как рассказала представитель Мингориполкома Кудевич, эти сельхозработы организовали в крестьянском фермерском хозяйстве «АгроЛайнПлюс» Смолевичского района. “С гражданами, направленными на сельхозработы, заключают гражданско-правовые договоры”, - пояснила Кудевич.

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По ее словам, среднее вознаграждение в день - 50 рублей, выплачивают ежедневно. Направление на такую работу можно получить в управлении занятости населения по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20. Приходить нужно с паспортом и трудовой книжкой (при ее наличии).

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