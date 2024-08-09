Telegraf.news
ru

До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую - экономисту?

До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую - экономисту?
Подпишитесь на Телеграф:

Минский автомобильный завод (МАЗ) разместил на портале государственной службы занятости 2606 вакансий. Посмотрели, какие зарплаты пообещали новым сотрудникам на предприятии и кому готовы платить до 4060 рублей ежемесячно.

Так, на МАЗ свободно 31 место мастера производственного участка. Зарплата для этой должности - 16521910 рублей. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы и “знание компьютера”. Работать нужно будет на полную ставку в две смены на территории предприятия в Минске.

Завод также в поисках шести инженеров-программистов с такими же требованиями, как и к мастеру производственного участка, но с более высокой зарплатой - от 1893 до 2135 рублей. Работа односменная на полную ставку.

На МАЗ вакантно пять мест инженера по охране труда. Этому специалисту пообещали платить ежемесячно 18862008 рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы (какой именно, не уточнили) и “знать компьютер”. Режим работы односменный.

Предприятие разместило вакансию обрубщика 2-го или 3-го разряда (свободно восемь мест). От соискателя требуется лишь общее среднее образование, работать нужно будет в две смены на территории завода. А зарплата - 30003310 рублей.

[info_b]Обрубщик – это рабочий литейного производства, который обрабатывает металлические изделия механическим способом. Другими словами, он проводит обрубку, опиливание готовых деталей, доводя их до окончательной формы.[/info_b]

Водителю — до 5500 рублей, маляру — до 4500. Белорусам предложили вакансии без «вышки». Где возьмут без опыта работы?

Кроме того, МАЗ ищет двух сталеваров электропечи 4-го - 6-го разряда. Им пообещали платить от 3050 до 3750 рублей ежемесячно. Кандидат должен иметь общее среднее образование, работа двусменная.

Нужен заводу и экономист по материально-техническому снабжению. Зарплата для него - 15691902 рубля. А требования следующие: высшее образование, опыт работы и снова “знание компьютера”.

Дежурному пульта управления предложили зарплату размером от 1210 до 1381 рубля. Требования те же, что и к экономисту, работа односменная.

До 8500 рублей. Белагропромбанк опубликовал почти 300 вакансий. Какую работу и зарплаты предложил белорусам?

Завод также разместил вакансию заместителя начальника проектно-конструкторского управления с зарплатой 3526 - 4060 рублей. Зарплата больше, а требования все те же: высшее образование, опыт работы, владение компьютером.

Кроме того, МАЗ ищет также двух огнеупорщиков 2-го - 6-го разряда. Зарплата для них - 31903660 рублей. Соискатель должен иметь общее среднее образование, работать нужно будет в две смены на полную ставку на территории предприятия.

И еще одна вакансия от этого завода - вахтер 2-го разряда. Свободно три места, график работы гибкий. Пообещали зарплату от 1040 до 1100 рублей. А единственное требование - общее среднее образование.

В Минтруда пояснили, кому из белорусов не возместят деньгами неиспользованный отпуск

[info_b]И это, конечно, не все предложения по работе от МАЗ. Полный перечень вакансий - на портале государственной службы занятости.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минское городское жилищное хозяйство пообещало за три дня обучить белорусов новой профессии (мастер или специалист жилищно-коммунальных служб) с гарантированным трудоустройством. Часть расходов на обучение возьмет на себя будущий работодатель, а иногородним пообещали предоставить на время курса общежитие.

«Трудоустройство гарантировано» — ЖКХ Минска предложило белорусам получить новую профессию за 3 дня

Темы: