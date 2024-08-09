До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую - экономисту?

Опубликовано: 09.08.2024 15:31 , Обновлено: 09.08.2024

Минский автомобильный завод (МАЗ) разместил на портале государственной службы занятости 2606 вакансий. Посмотрели, какие зарплаты пообещали новым сотрудникам на предприятии и кому готовы платить до 4060 рублей ежемесячно.

Так, на МАЗ свободно 31 место мастера производственного участка. Зарплата для этой должности - 1652 – 1910 рублей. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы и “знание компьютера”. Работать нужно будет на полную ставку в две смены на территории предприятия в Минске.

Завод также в поисках шести инженеров-программистов с такими же требованиями, как и к мастеру производственного участка, но с более высокой зарплатой - от 1893 до 2135 рублей. Работа односменная на полную ставку.

На МАЗ вакантно пять мест инженера по охране труда. Этому специалисту пообещали платить ежемесячно 1886 – 2008 рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы (какой именно, не уточнили) и “знать компьютер”. Режим работы односменный.

Предприятие разместило вакансию обрубщика 2-го или 3-го разряда (свободно восемь мест). От соискателя требуется лишь общее среднее образование, работать нужно будет в две смены на территории завода. А зарплата - 3000 – 3310 рублей.

[info_b]Обрубщик – это рабочий литейного производства, который обрабатывает металлические изделия механическим способом. Другими словами, он проводит обрубку, опиливание готовых деталей, доводя их до окончательной формы.[/info_b]

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Кроме того, МАЗ ищет двух сталеваров электропечи 4-го - 6-го разряда. Им пообещали платить от 3050 до 3750 рублей ежемесячно. Кандидат должен иметь общее среднее образование, работа двусменная.

Нужен заводу и экономист по материально-техническому снабжению. Зарплата для него - 1569 – 1902 рубля. А требования следующие: высшее образование, опыт работы и снова “знание компьютера”.

Дежурному пульта управления предложили зарплату размером от 1210 до 1381 рубля. Требования те же, что и к экономисту, работа односменная.

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Завод также разместил вакансию заместителя начальника проектно-конструкторского управления с зарплатой 3526 - 4060 рублей. Зарплата больше, а требования все те же: высшее образование, опыт работы, владение компьютером.

Кроме того, МАЗ ищет также двух огнеупорщиков 2-го - 6-го разряда. Зарплата для них - 3190 – 3660 рублей. Соискатель должен иметь общее среднее образование, работать нужно будет в две смены на полную ставку на территории предприятия.

И еще одна вакансия от этого завода - вахтер 2-го разряда. Свободно три места, график работы гибкий. Пообещали зарплату от 1040 до 1100 рублей. А единственное требование - общее среднее образование.

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[info_b]И это, конечно, не все предложения по работе от МАЗ. Полный перечень вакансий - на портале государственной службы занятости.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минское городское жилищное хозяйство пообещало за три дня обучить белорусов новой профессии (мастер или специалист жилищно-коммунальных служб) с гарантированным трудоустройством. Часть расходов на обучение возьмет на себя будущий работодатель, а иногородним пообещали предоставить на время курса общежитие.

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