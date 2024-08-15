До 4000 рублей. Минский отель позвал белорусов на работу. Кому пообещали бесплатное питание?

Опубликовано: 15.08.2024 17:38 , Обновлено: 15.08.2024

Гостиница "Пекин" в Минске разместила на портале государственной службы занятости 11 вакансий. Посмотрели, кому организация пообещала зарплату до 4000 рублей, а кому - бесплатное двухразовое питание.

Так, “Пекину” нужен бармен на двусменный режим работы. Пообещали платить 1383 рубля ежемесячно. Вот какие требования:

общее среднее образование,

опыт работы от одного года,

свободное владение английским языком,

ответственность,

коммуникабельность,

умение работать с людьми.

Работать, конечно, нужно будет в самой гостинице.

Туда также ищут повара, ему предложили зарплату 1738 рублей. Нужно будет работать на полную ставку в одну смену. А вот что требуется от кандидата на должность:

профессионально-техническое образование,

опыт работы от одного года,

свободное владение русским языком.

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Также в информации о вакансии сказано, что ищут повара-универсала, который будет готовить блюда и кулинарные изделия в соответствии с утвержденными рецептурами и технологией, также за этим сотрудником - оформление блюд. Из “плюшек” - бесплатное двухразовое питание, пообещали бесплатную химчистку униформы.

“Пекин” в поисках двух официантов. Зарплата для них - 1180 рублей. Работа односменная, и вот какие требования:

Общее среднее образование. Удовлетворительное владение английским языком. Ответственность. Коммуникабельность. Умение работать с людьми.

Швейцару гостиница готова платить 1130 рублей каждый месяц. У этого сотрудника гибкий график работы. Пообещали полный социальный пакет и бесплатное питание. Из требований - высшее образование и хорошее владение английским языком. В обязанности швейцара входит:

встреча гостей,

их информирование об услугах гостиницы,

помощь гостям в организации экскурсий, досуга, бронировании билетов в театры, кино, музеи,

помощь при заезде и выезде.

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Организация разместила вакансию менеджера с зарплатой 4000 рублей. От соискателя требуется высшее образование и свободное владение китайским языком (уровень HSK 6). Менеджер должен будет организовывать, планировать и координировать работу по предоставлению “оптимального набора услуг высокого качества при минимальных затратах”. Еще одна обязанность - вести переговоры с клиентами, поставщиками и посетителями.

Кроме того, “Пекин” ищет мойщика посуды со средним специальным образованием. Зарплата для него - 1073 рубля. В информации о вакансии указано, что опыт работы желателен, а вот отсутствие противопоказаний к работе обязательно. Мыть посуду и приборы нужно будет как вручную, так и с помощью посудомоечных машин. Работа двусменная.

Опубликовали вакансию директора с зарплатой 3000 - 4000 рублей. Вот какие требования:

Высшее образование. Опыт работы по управлению гостиницей от пяти лет. Свободное владение китайским (уровень HSK 6) и английским языками. Удовлетворительное владение русским языком.

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Также свободное владение китайским и английским языками требуется от секретаря. В обязанности этого сотрудника входит участие в переговорах по вопросам эксплуатации гостиничного комплекса и составление документации. Пообещали зарплату размером 2000 рублей. Также от кандидата требуется среднее специальное образование и знание персонального компьютера.

[info_b]Кроме того, “Пекин” в поисках горничной с зарплатой 1014 рублей и специалиста ( 1170 рублей). [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях гродненской табачной фабрики “Неман”, которая ищет больше 20 работников. Требуются как руководители высшего звена, так и простые рабочие: штукатуры, слесари, каменщики, уборщики. Зарплаты разные: кому-то пообещали платить 700 рублей ежемесячно, а кому-то — до 5000.

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