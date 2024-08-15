До 4000 рублей. Минский отель позвал белорусов на работу. Кому пообещали бесплатное питание?
Гостиница "Пекин" в Минске разместила на портале государственной службы занятости 11 вакансий. Посмотрели, кому организация пообещала зарплату до 4000 рублей, а кому - бесплатное двухразовое питание.
Так, “Пекину” нужен бармен на двусменный режим работы. Пообещали платить 1383 рубля ежемесячно. Вот какие требования:
- общее среднее образование,
- опыт работы от одного года,
- свободное владение английским языком,
- ответственность,
- коммуникабельность,
- умение работать с людьми.
Работать, конечно, нужно будет в самой гостинице.
Туда также ищут повара, ему предложили зарплату 1738 рублей. Нужно будет работать на полную ставку в одну смену. А вот что требуется от кандидата на должность:
- профессионально-техническое образование,
- опыт работы от одного года,
- свободное владение русским языком.
Этим белорусам подняли надбавки к окладам на 105%. Кому повезет с января 2025 года?
Также в информации о вакансии сказано, что ищут повара-универсала, который будет готовить блюда и кулинарные изделия в соответствии с утвержденными рецептурами и технологией, также за этим сотрудником - оформление блюд. Из “плюшек” - бесплатное двухразовое питание, пообещали бесплатную химчистку униформы.
“Пекин” в поисках двух официантов. Зарплата для них - 1180 рублей. Работа односменная, и вот какие требования:
- Общее среднее образование.
- Удовлетворительное владение английским языком.
- Ответственность.
- Коммуникабельность.
- Умение работать с людьми.
Швейцару гостиница готова платить 1130 рублей каждый месяц. У этого сотрудника гибкий график работы. Пообещали полный социальный пакет и бесплатное питание. Из требований - высшее образование и хорошее владение английским языком. В обязанности швейцара входит:
- встреча гостей,
- их информирование об услугах гостиницы,
- помощь гостям в организации экскурсий, досуга, бронировании билетов в театры, кино, музеи,
- помощь при заезде и выезде.
До 4060 рублей. МАЗ опубликовал больше 2600 вакансий. Какую зарплату пообещали рабочим, а какую — экономисту?
Организация разместила вакансию менеджера с зарплатой 4000 рублей. От соискателя требуется высшее образование и свободное владение китайским языком (уровень HSK 6). Менеджер должен будет организовывать, планировать и координировать работу по предоставлению “оптимального набора услуг высокого качества при минимальных затратах”. Еще одна обязанность - вести переговоры с клиентами, поставщиками и посетителями.
Кроме того, “Пекин” ищет мойщика посуды со средним специальным образованием. Зарплата для него - 1073 рубля. В информации о вакансии указано, что опыт работы желателен, а вот отсутствие противопоказаний к работе обязательно. Мыть посуду и приборы нужно будет как вручную, так и с помощью посудомоечных машин. Работа двусменная.
Опубликовали вакансию директора с зарплатой 3000 - 4000 рублей. Вот какие требования:
- Высшее образование.
- Опыт работы по управлению гостиницей от пяти лет.
- Свободное владение китайским (уровень HSK 6) и английским языками.
- Удовлетворительное владение русским языком.
Водителю — до 5500 рублей, маляру — до 4500. Белорусам предложили вакансии без «вышки». Где возьмут без опыта работы?
Также свободное владение китайским и английским языками требуется от секретаря. В обязанности этого сотрудника входит участие в переговорах по вопросам эксплуатации гостиничного комплекса и составление документации. Пообещали зарплату размером 2000 рублей. Также от кандидата требуется среднее специальное образование и знание персонального компьютера.
[info_b]Кроме того, “Пекин” в поисках горничной с зарплатой 1014 рублей и специалиста ( 1170 рублей). [/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях гродненской табачной фабрики “Неман”, которая ищет больше 20 работников. Требуются как руководители высшего звена, так и простые рабочие: штукатуры, слесари, каменщики, уборщики. Зарплаты разные: кому-то пообещали платить 700 рублей ежемесячно, а кому-то — до 5000.
До 4400 рублей. Табачная фабрика «Неман» в Гродно открыла более 20 вакансий