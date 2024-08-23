Иванец пообещал "солидную надбавку" некоторым белорусским преподавателям. Как будет работать "механизм"?

Опубликовано: 23.08.2024 16:47 , Обновлено: 23.08.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о планах сделать "солидную надбавку" к зарплатам некоторых преподавателей. Иванец пояснил, как будет работать механизм начисления.

“Планируется, что молодые сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава [вузов] будут получать солидную надбавку к заработной плате за своевременную защиту кандидатской или докторской диссертации”, - сообщил Иванец.

По его словам, механизм будет работать так: если молодой преподаватель до 30 лет не защитил кандидатскую диссертацию, надбавку снимут. А если успешно защитил, продолжил Иванец в интервью госгазете “Беларуская думка”, то будет получать эту надбавку до 35-40 лет.

Министр дополнил, что “примерно такой же механизм” будет работать и в отношении защиты докторских диссертаций. По мнению Иванца, эта “стимулирующая мера” поможет привлечь белорусскую молодежь в науку и преподавательскую деятельность.

Сколько именно в процентном выражении составит “солидная надбавка”, глава Минобразования не уточнил.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 15 августа сообщил о повышении надбавок к зарплатам некоторых работников учреждений образования.

К примеру, для родителей-воспитателей детских домов семейного типа и приемных родителей в приемных семьях надбавка составит до 25% от оклада. Для одной категории работников учреждений образования выплата составит 50% от оклада.

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Также мы писали, что Министерство юстиции Беларуси своим постановлением № 52 от 7 августа 2024 года повысило надбавки к окладам определенной категории работников. Одна из надбавок вырастет на 105%.

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