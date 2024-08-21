Белорусам предложили зарплату до 6000 рублей и шанс стать начальством. Что нужно делать?

Опубликовано: 21.08.2024 10:36 , Обновлено: 21.08.2024

В одной из белорусских торговых сетей предложили работу с зарплатой от 3 до 6 тыс. рублей, а также перспективу стать боссом. Что за вакансия?

Так, на склад фудлогистик начала искать комплектовщика сеть магазинов “Соседи”.

Новичкам на на испытательном сроке пообещали “гарантированный доход” в 1900 рублей. Однако согласились “легко” платить больше за подработки.

В компании утверждают, что средняя зарплата комплектовщика — 3000 рублей, но их “лидеры зарабатывают 6000 и выше”.

[info_b]Как сказано на сайте, за дополнительную работу “каждый час оплачивается отдельно”, ночью — +30% к окладу.

А чтобы получить надбавку 3% от оклада, нужно наработать стаж в Соседях от 1 года. За 3 года и более обещают надбавку 6%.

Также можно стать “наставником”, чтобы помогать новичкам. За это тоже предлагают надбавки к зарплате. Сколько — неизвестно.

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Также “Соседи” предложили “развитие и карьерный рост” и привели пример, что теперь “боссы” — это “те же ребята, что когда-то начинали с позиции комплектовщика”.

Кроме того, в сети пообещали бонус в размере 200 рублей за привод друга.

Что касается доставки на склад, то, как прописано в вакансии, служебный транспорт может забирать от ст. м. Могилевская.

К слову, о требованиях к кандидату ничего не сказано. На вакансию можно откликнуться на сайте sosedi.by или по номеру 7170. Дальше претендента ждет собеседование.

Кроме комплектовщиков, в “Соседи” можно подать заявку на:

продавца;

кассира;

пиццера;

повара;

пекаря;

кондитера;

заведующего отделом;

уборщика;

мойщика посуды;

другие.

К слову, работу комплектовщикам предложили не только в “Соседях”. Например, в “Маяке” его ищут на работу в распределительные центры в деревнях Прилесье и Таборы. При этом наниматель указал, что побороться за место могут и иногородние — им пообещали предоставить «бесплатное проживание в комфортабельном хостеле». Зарплату, правда, не уточнили.

Комплектовщиков пригласили и в “Евроопт”.

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