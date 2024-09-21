Поляки обошли литовцев и латышей по уровню средней зарплаты. На каких местах Беларусь и Россия в неофициальном рейтинге?

Опубликовано: 21.09.2024 11:26 , Обновлено: 28.01.2025

Аналитический портал Numbeo обновил неофициальный рейтинг стран по уровню средней зарплаты. Среди стран-соседок Беларуси выше всех в этом рейтинге оказалась Польша - она разместилась на 36-м месте с показателем в 1545,7 доллара. Посмотрели, на каком месте в списке закрепилась Беларусь, а также соседние Россия, Украина, Литва и Латвия.

Всего авторы рейтинга оценили среднюю зарплату в 97 странах мира. Последние обновления данных в рейтинге были сделаны 21 сентября 2024 года. Данные составители рейтинга брали как из открытых источников, публикуемых властями указанных стран, так и на основании информации, предоставленной самими посетителями сайта посредством опросов.

Оказалось, что самые высокие средние зарплаты в долларовом эквиваленте (за вычетом обязательных для каждой страны налогов) получают в Швейцарии - 7029,24 доллара - и Люксембурге - 6045,54 доллара. В пятёрку лидеров также попали США, Сингапур и Катар, жители которых ежемесячно получают более 4 тыс. долларов.

А вот Беларусь оказалась глубоко во второй половине списка - на 70-м месте. Аналитики сайта подсчитали, что средняя зарплата белорусов в эквиваленте составляет 517,18 доллара , то есть в три раза меньше, чем в соседней Польше. Обойти в этом рейтинге нашей стране удалось лишь воюющую Украину, которая оказалась на 81-м месте с показателем в 394,44 доллара.

В этой европейской стране население меньше районного центра Беларуси, а зарплаты — 16 тысяч рублей. Сколько стоит жильё?

Вот как расположились в рейтинге все соседние с Беларусью страны:

36-е место - Польша, 1545,7 доллара;

39-е место - Литва, 1415,69 доллара;

41-е место - Латвия, 1223,86 доллара;

68-е место - Россия, 557,82 доллара ;

70-е место - Беларусь, 517,18 доллара;

81-е место - Украина, 394,44 доллара.

[info_b]Полностью с неофициальным рейтингом стран по уровню средних зарплат можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Что показывает официальная статистика?

Впрочем, официальная статистика несколько противоречит данным портала Numbeo. Если отталкиваться от данных Национального статистического комитета Беларуси, то средняя номинальная начисленная зарплата белорусов в июле (это последние актуальные данные, имеющиеся на сегодняшний день) составляла 2355,1 рубля, то есть более 720 долларов в эквиваленте.

Разница между средней зарплатой в Минске и областях достигла 1121 рубля. А кто в июле зарабатывал 5339 рублей?

За вычетом обязательных страховых взносов в пенсионный фонд (1% от зарплаты) и подоходного налога (13% от зарплаты) получается чуть менее скромная сумма с 2025 рублей или около 620 долларов в эквиваленте.

Если бы составители рейтинга учитывали эти данные, Беларусь оказалась бы чуть выше в списке - на 64-месте, то есть обошла бы по показателю Россию, но всё ещё не смогла достичь уровня Литвы, Латвии и Польши.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что аналитики из Евразийского банка развития (ЕАБР) в начале сентября констатировали “самый высокий темп роста зарплат” с октября 2023 года. Специалисты назвали как минимум две причины для развития этой тенденции.

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