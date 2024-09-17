В этой европейской стране население меньше районного центра Беларуси, а зарплаты — 16 тысяч рублей. Сколько стоит жильё?

Опубликовано: 17.09.2024 11:52 , Обновлено: 18.09.2024

Монако — одна из самых маленьких и густонаселённых стран мира, где на территории в 2 кв. км. проживает менее 40 тысяч человек. Для сравнения: в том же Солигорске — 104 тысячи, Лиде — 99 тысяч, а Речице, например, — 65. Тем не менее, по данным статистического управления Монако, которые опубликовала польская служба издания Business Insider, зарплаты в крошечном государстве составляют ни много ни мало — около 16 тысяч белорусских рублей.

По данным источника, страна практически не наблюдает проблем с безработицей. В Институте статистики и экономических исследований Монако обратили внимание, что в княжестве “почти в два раза больше работников, чем официальных жителей”. И действительно, подзаработать в страну у побережья едут многие.

Так, например, в конце 2023 года в Монако проживало 38 тысяч 367 человек, из которых каждый четвёртый был законным гражданином страны. При этом почти 65% на тот момент составляли иностранцы, передала польская служба издания Business Insider. Более того, по данным статуправления, из общего числа официальных жителей Монако трудоустроены были около 63500 человек.

Чем страна привлекает эмигрантов? Естественно, своими зарплатами. Так, по информации издания, доходы в княжестве являются одними из самых высоких по всей Европе. Член Института статистики и экономических исследований Монако Флоренс Мурадян отметила, что средняя зарплата брутто (т.е. “грязными”. — Прим. Ред.) при полной занятости в частном секторе в 2023 году составила 4841 евро, что в переводе на белорусские рубли составляет около 17 тысяч рублей в месяц.

Тем не менее, в ведомстве попросили учитывать “существенные различия в доходах”, потому что 10% самых богатых получают более 7346 евро (26 тысяч белорусских рублей), в то время как доход самого бедного слоя населения не превышает 2241 евро в месяц (8 тысяч белорусских рублей).

А что с ценами на жильё?

Совсем другая тема – цены на недвижимость. Флоренс Мурадян рассказала, что в 2023 году средняя цена за квадратный метр в Монако составила 51418 евро (182 тысячи белорусских рублей). По её словам, за последние 10 лет эта цифра выросла примерно на 40%.

Однако, как и везде, расценки варьируются в зависимости от площади. Например, квартира-студия в среднем стоит около 40 тысяч евро за метр (41 тысяча белорусских рублей), а за “квадрат” в двухкомнатной придётся раскошелиться на 48 тысяч евро (170 тысяч рублей). В то же время один квадратный метр в элитном жилье с 4 и более комнатами стоит в среднем около 62 тысячи евро (220 тысяч белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал о том, что польские СМИ опубликовали данные, сколько получают их военные. Как и везде, зарплаты в армии зависят от конкретного звания. Кроме того, многим из них предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, особенности работы, или, например, за “разлуку с семьёй”.

Сколько зарабатывают польские военные? В армии раскрыли зарплаты от рядовых до генералов