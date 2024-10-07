В России резко подорожала красная икра. А что в Беларуси?

Опубликовано: 07.10.2024 22:34 , Обновлено: 07.10.2024

Глава Рыбного союза Александр Панин сообщил о резком подорожании в России красной икры. По его словам, несмотря на завершение лова, цены в октябре уже выросли до 25%, а к Новому году могут подняться ещё на 10%. Как утверждает специалист, это связано с ростом спроса на фоне "плохого нерыбного года".

Александр Панин отметил, что ценообразование на красную икру, как и на всю рыбную продукцию, формируется исходя из базового закона, то есть спроса и предложения. По его словам, в этом году к завершению путины (сезон, в течение которого производится усиленный лов рыбы. — Прим. Ред.) красная икра в России подорожала до 25% по сравнению с 2023 годом.

Основные факторы роста, по мнению специалиста, заключаются в небольшом объёме производства на фоне усиленного спроса. При этом Панин добавил, что причиной этого служит природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечётные годы он высокий, а в чётные — низкий, передала российская газета “Известия”.

«Этот год был нерыбным, да ещё и не самым удачным даже для чётных лет. Планировали выловить 320 тысяч тонн лососёвых, а выловили около 230 тысяч тонн. При этом объём производства лососёвой икры напрямую связан с объёмами вылова. Средний выход готового продукта — 4-5% от массы выловленной рыбы», — пояснил специалист.

При этом вице-президент Рыбной ассоциации РФ Александр Фомин заявил, что красная икра подорожала гораздо больше, чем на 25%. По его словам, скачок цены составил минимум 1,5 раза. Причём это не предел, отметил эксперт.

“В этом году очень большой провал по улову. Если в прошлом году выловили больше 600 тысяч тонн, то в этом чуть больше 200 тысяч тонн. То есть почти в три раза меньше. Понятно, что когда такой дефицит, то цены будут расти. Сейчас ещё распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», — подчеркнул представитель отрасли.

А что в Беларуси?

Исходя из того, что вся красная икра на белорусских полках — исключительно российского производства (кроме имитации), выводы напрашиваются сами собой. Например, по состоянию на 7 октября, в одном из онлайн-магазинов 95 граммов лососёвой зернистой икры стоили 25,99 белорусских рублей. Страна вылова — Россия. Та же лососёвая зернистая, но уже от другого производителя из РФ, стоит 48,85 белорусских рублей (125 граммов). Сколько придётся заплатить белорусам к Новому году, пока неизвестно.

Ранее Telegraf.news писал, что любители “тихой охоты” пожаловались на неурожай грибов в начале октября. Несмотря на регулярно появляющиеся в соцсетях видео- и фотоотчёты от “грибных” блогеров с полными корзинками белых и подберёзовиков, многие белорусы утверждают, что пока настоящих осенних грибов в изобилии не наблюдается. Однако, и на рынках, и на популярных Интернет-площадках можно найти немало предложений. Посмотрели, где и почём продают сегодня грибы в Беларуси.

Опята – от 3 рублей, белые – от 25 рублей. Где белорусам закупиться грибами, пока в лесу «затишье»?