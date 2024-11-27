Поставщики спрогнозировали 30%-ный рост цен на мандарины. Где белорусам найти по 3,5 рубля за кило?

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Опубликовано: 27.11.2024 10:03 , Обновлено: 27.11.2024

Поставщики фруктов и экономические обозреватели на днях озвучили неутешительный прогноз: традиционного снижения цен на один из главных символов Нового года - мандарины - в этом году можно не ждать. Наоборот, в России к концу года эксперты спрогнозировали 30%-ное повышение цен на этот фрукт. Разобрались, в чём причина такой нехарактерной тенденции, и нашли место, где белорусы сейчас могут закупиться мандаринами в два раза дешевле, чем в магазинах.

Почему мандарины в 2024 году дорожают, а не дешевеют на пике спроса?

Российские поставщики и продавцы уже зафиксировали рост цен на мандарины. Генеральный директор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий в интервью российскому порталу BFM.ru назвала такую ситуацию “необычной” для конца года

“Как правило, в этот период времени мандарины у нас всегда дешевели”, - отметила эксперт и назвала несколько причин такой нехарактерной динамики цен. Помимо сугубо российского фактора, связанного с санкционными проблемами международных расчётов с поставщиками, она упомянула два фактора, которые точно повлияют на цены на импортные фрукты и в Беларуси.

Дело в том, что основные поставки мандаринов зимой идут из таких стран, как Турция, Египет, Пакистан, Марокко, ЮАР, КИтай и Испания. Фермеры в двух из них в этом году столкнулись с серьёзными проблемами: в Турции из-за непогоды выдался серьезный неурожай этого фрукта, а в Испании урожай погубило недавнее наводнение.

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“Поэтому из многих других стран, включая Турцию и Марокко, цитрусовые перенаправляются в европейские страны, где выше цены, где более стабильная работа, соответственно, российский рынок теряет поставщиков. Понятно, что цены будут расти, и, скорее всего, на десятки процентов”, - предупредила Козий.

По оценке руководителя российской компании “Фруктовиков” Руслана Сулейманова, рост цен на мандарины по итогам года составит около 30%. Гендиректор компании “Технологии Роста” Тамара Решетниковав интервью порталу “Агроинвестор” озвучила цифру в 15-20% - на столько, по её словам, могут подорожать мандарины за две недели до Нового года, а к середине января следующего года, по её словам, можно ожидать соразмерного падения цены.

Где найти мандарины по 3,5 рубля за кило?

В Беларуси, как показал анализ цен по официальным данным Белстата, цены на цитрусовые за год уже выросли на 23% : если в октябре 2023 года кило цитрусовых (Белстат фиксирует среднюю цену на апельсины, лимоны, мандарины и клементины) в среднем по Беларуси составляла 6,74 рубля, то в октябре 2024 года она выросла до 8,33 рубля .

Примерно за эту цену сегодня предлагают килограмм мандаринов белорусские розничные магазины. Самые дешёвые мы нашли на акции в сервисе Edostavka - по 7,39 рубля за кило.

Однако, закупиться главным новогодним фруктом сегодня можно в два раза дешевле этой цены - от 3,5 рубля за кило предложил рынок “Новый Лебяжий” под Минском. Впрочем, это оптовая цена, поэтому этот вариант подойдёт лишь тем, кто готов поглощать мандарины килограммами или планирует закупку “вскладчину” с друзьями и родственниками. На точках розничной торговли на этом рынке цена не сильно отличается от магазинных: от 7 до 11 рублей за кило.

Конкретные оптовые цены на рынке в Таборах продемонстрировал минский блогер под ником andrestyle7. Судя по его видео, неделю назад там можно было оптом взять мандарины от 5,8 рубля за килограмм.

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