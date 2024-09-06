Цены на шоколад и конфеты в Беларуси выросли за год на 19%. В "Белгоспищепроме" рассказали, что будет к Новому году
В Беларуси за год выросла стоимость шоколада на 19,38% и шоколадных конфет на 19,43%, исходя из данных Национального статистического комитета (Белстата). В "Белгоспищепроме" заверили, что на Новый год белорусы смогут приобретать эти кондитерские изделия по "доступной цене".
Так, по информации Белстата, средняя цена в магазинах на шоколад в июле 2023 года составляла 32,41 рубля за килограмм, а в июле 2024-го - 38,69 (+6,28 рубля). Вот какая разница в стоимости конфет, глазированных шоколадной глазурью (за кило):
- июль 2023-го - 21,26 рубля,
- июль 2024-го - 25,39 (+4,13 рубля).
Как известно, шоколад и шоколадные конфеты делают из какао-бобов. Заместитель председателя концерна “Белгоспищепром” Александр Кижук пожаловался, что цены на них остаются высокими, хоть и снизились.
По его словам, в прошлом году это сырье подорожало на 60-70%, а с начала 2024-го – еще на 150-160%. Кижук привел такие цифры: 1 июля 2024 года цена на какао-бобы снизилась до 30,8 тыс. рублей за тонну, а 1 августа – до 25 тыс. рублей. При этом, по информации зампреда “Белгоспищепрома”, в январе 2023-го тонна какао-бобов стоила 14,8 тыс. рублей.
Кижук отметил, что такая ситуация с ценами не может не затронуть белорусских производителей, так как какао-бобы - основное сырье для производства шоколада и шоколадных конфет, в себестоимости оно занимает порядка 50%.
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“Все понимают, что текущая ситуация предполагает значительный рост цены на шоколад и шоколадную продукцию. Однако спешу заверить, что этого не произойдет”, - сказал представитель “Белгоспищепрома”. Дело в том, что, по его словам, “основная финансовая нагрузка” придется на кондитерские предприятия, прибыль которых снизится.
По информации Кижука, в январе - июле 2024 года рост цен в конфетно-шоколадной группе в среднем составил около 5,2%, хотя из-за удорожания сырья нужно было поднимать на 40%.
“Разве потребитель ощутил резкий скачок цены? Нет, скорее, не особо и заметил. А все потому, что кондитерские фабрики прилагают максимум усилий по снижению издержек и оптимизации затрат”, - утверждает Кижук, передало агентство Sputnik.
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Он дополнил, что кондитерские фабрики уже готовятся к новогоднему сезону. “Наши предприятия готовы обеспечить потребителя белорусскими сладостями по доступной цене. При этом производители прикладывают все усилия для сохранения привычного разнообразия ассортимента на полках наших магазинов”, - резюмировал зампред “Белгоспищепрома”.
Ранее Telegraf.news сообщал, что другой заместитель председателя концерна “Белгоспищепром” Александр Яковчиц на пресс-конференции в мае 2024 года пожаловался на “почти двукратный” рост стоимости какао-бобов на мировом рынке и рассказал, как на это реагируют в Беларуси.
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