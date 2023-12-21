Беларусбанк объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов

Опубликовано: 21.12.2023 12:10 , Обновлено: 21.12.2023

Беларусбанк объявил, что «приостанавливает прием новых и пополнение открытых по 26 декабря 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США».

На своем сайте банк объявил, что речь идет о следующих депозитах:

срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 9 месяцев;

срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 9 месяцев;

срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 9 месяцев.

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[info_b]Для получения подробной информации предложили перейти на другую страницу сайта, позвонить по номеру 147 или спросить в отделениях Беларусбанка.[/info_b]

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