Отмена лимита по картам и новые услуги. Банки объявили белорусам об изменениях в январе

Опубликовано: 15.01.2024 14:32 , Обновлено: 15.01.2024

В январе многие белорусские банки обновили свои сборники утвержденных тарифов и вознаграждений, которые клиенты платят банкам за проведение операций, в том числе, по карточкам. Посмотрели, к каким ещё изменениям следует готовиться белорусам.

Об обновлении сборника тарифов, на основании которого каждый банк устанавливает размер платы за свои услуги, объявил, в частности «РРБ-Банк» . Для физических лиц они начали действовать с 8 января. Ознакомиться с платой за обслуживание карт по конкретным тарифным планам можно на сайте банка по ссылке. В «Белагропромбанке» новый сборник вознаграждений за операции вступил в силу 10 января.

Об аналогичных изменениях предупредил своих клиентов и «МТБанк» . В некоторых случаях размер вознаграждений изменили с 12 января (например, плату за информирование клиентов по операциям с использованием карточек), в некоторых - ввели ранее не существовавшие банковские комиссии (в частности, теперь придётся платить за переводы в китайских юанях за пределы банка). Точные размеры банковских вознаграждений можно узнать на сайте банка по ссылке.

Также изменения в перечне вознаграждений с 10 января внес белорусский «Альфа-Банк» . Помимо всего прочего банк прекратил выпуск карточек VISA Smart Signature в долларах (в пакете решений Smart Black и пакетном расширении Smart Black Family) и карточек в российских рублях (во всех пакетах решений и пакетных расширениях, за исключением пакета решений Private). Подробнее с изменениями можно ознакомить на сайте банка по ссылке.

“Технобанк” возобновил переводы за границу в долларах для белорусов

Кроме того, “Технобанк” , с 15 января возобновил отправку международных денежных переводов “Золотая Корона” и “Контакт” в долларах США для физических лиц.

О новой услуге - “Интернет Пароль” - своих клиентов проинформировал белорусский «Цептер Банк» : с 8 января держателям карт “Белкарт” она позволяет совершать интернет-платежи “в режиме реального времени, обеспечивая при этом дополнительную безопасность проведения операций”.

“При совершении платежа с использованием технологии “БЕЛКАРТ-Интернет Пароль” после ввода данных карточки на сайте интернет-магазина держатель карточки перенаправляется на специальную безопасную страницу банка для дополнительного подтверждения платежа посредством ввода одноразового кода. Одноразовый код формируется для каждой операции и отправляется смс-сообщением на номер мобильного телефона, зарегистрированного для используемой карточки”, - пояснили в банке.

Там отметили, что совершать платежи и покупки таким образом можно на сайтах как в Беларуси, так и в России.

«Паритетбанк» отменил лимит на снятие наличных по некоторым картам

В свою очередь «Паритетбанк» отменил лимит на снятие наличных с некоторых карточек в банкоматах на территории Беларуси для нерезидентов (ранее с одной карты снять можно было не более 500 белорусских рублей в течение 7 дней). Для карт “Дебетовая карточка” и “Семейный круг” этот лимит теперь отменили.

Тем временем «БНБ-Банк» объявил об автоматическом продлении срока действия зарплатных карточек VISA Gold и VISA Platinum.Для реактивации карты по истечении ее срока действия нужно просто вставить её в банкомат «БНБ» или «Белгазпромбанка» (это касается даже тех карт, которые работают бесконтактно) и дважды проверить баланс. При платежах же, указывая срок действия карты, необходимо “добавлять” 24 месяца к фактически истекшему сроку, указанному на карте.

Об изменении размера процентов по некоторым вновь заключаемым безотзывным депозитам сообщил также белорусский “Сбер Банк” . Так, c 12 января действуют новые размеры для вкладах в долларах США и евро. Одновременно с этим банк приостановил заключение договоров отзывных депозитов физических лиц в долларах США и евро. Подробнее можно узнать на сайте банка по ссылке.

Также с 1 января “Сбер Банк” прекратил фиксировать переменную процентную ставку по действующим кредитным договорам на финансирование недвижимости.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный банк утвердил новую редакцию банковской инструкция о порядке выдачи кредитов и их погашения. В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что условия кредитования скорректировали для “повышения доступности кредитных ресурсов” и “усиления правовой защищенности кредитополучателей”.

Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов в Беларуси. Что изменится с 15 января?