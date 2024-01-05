От 500 рублей - «Альфа-Банк» решил ввести для белорусов комиссию за хранение на счетах долларов и евро

Опубликовано: 05.01.2024 11:49 , Обновлено: 05.01.2024

Белорусский "Альфа-Банк" объявил о введении комиссии за хранение на счетах большого объёма иностранной валюты. Те, у кого на текущих счетах в долларах и евро хранится более 160 тыс. рублей в эквиваленте, с 1 февраля должны будут ежемесячно платить банку от 500 до 3000 рублей (0,1% от суммы среднедневного остатка).

Как пояснили в пресс-службе “Альфа-Банка”, валютные остатки будут оцениваться за каждый месяц, начиная с января 2024 года.

Необходимость введения новой комиссии в финансовом учреждении объяснили последствиями действующих международных санкций. Из-за них, по словам пресс-службы, в белорусских банках “накопилось много иностранной валюты”.

“Доллары и евро сейчас нельзя использовать в тех объемах, которые были раньше — в первую очередь для переводов и платежей. При этом рубль активнее участвует в бизнесе. Поэтому банки вводят комиссии за зачисление валюты или за её хранение. Наше решение соответствует общей тенденции”, - пояснили в “Альфа-Банке”.

В качестве альтернативного решения банк предложил своим клиентам перевести свои средства в ценные бумаги в рублях, пообещав при этом “дополнительные преимущества”, либо сделать рублёвые вклады с индивидуальной ставкой по рублёвым вкладам (до 13,5%), либо вклады в юанях (до 3,25%) или российских рублях (до 8%).

Ещё одним вариантом, предложенным банком, является перевод средств в безотзывный депозит в долларах на 25 месяцев.

Также в “Альфа-Банке” пообещали клиентам “индивидуальный курс” для перевода долларов и евро в белорусские или российские рубли или юани.

Ранее Телеграф сообщил, что “Беларусбанк” объявил, что «приостанавливает прием новых и пополнение открытых по 26 декабря 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США».

Беларусбанк объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов