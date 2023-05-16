"Приорбанк" пообещал взимать с некоторых клиентов 750 рублей каждый месяц. За что?

Опубликовано: 16.05.2023 18:06 , Обновлено: 16.05.2023

Один из крупнейших белорусских банков "Приорбанк" сообщил, что с 1 июня 2023 года будет взимать с клиентов, которые держат на счетах 50 тыс и более евро или долларов, по 750 рублей каждый месяц.

В банке обьяснили такое решение необходимостью “обслуживания” таких долларовых и евро-счетов. Не сложно подсчитать, что “Приорбанк” оценил такие свои усилия в 9000 рублей в год.

“Как будет начисляться комиссия: если по состоянию на последний рабочий день месяца остаток по счету составляет 50 000 долларов США/евро и более, то банк в соответствии с тарифами удерживает 750 белорусских рублей по официальному курсу НБРБ, действующему на момент взимания платы”, - пояснили в банке.

Естественно, в Приорбанке предусмотрели для таких клиентов выход. Там сообщили, что с началом лета можно будет всего за 100 рублей открыть счета в злотых (PLN), фунтах стерлингов (GBP), шведских кронах (SEK), швейцарских франках (CHF), китайских юанях (CNY), тенге (KZT).

Ранее Телеграф сообщил, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank строит планы ухода с белорусского и российского рынков. Она является основательницей и владельцем белорусского “Приорбанка”.

Австрийский владелец Приорбанка планирует уход из Беларуси — Falter