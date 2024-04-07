"Вы нарушили указ" - Жителям Витебска стали приходить письма с предупреждениями. Что известно?

Опубликовано: 07.04.2024 11:28 , Обновлено: 07.04.2024

Жители Витебска начали получать угрозы за неоплату коммунальных услуг в срок от ЖЭУ. В записках, воткнутых в дверь, им написали, что в случае отсутствия оплаты сообщат об этом на место работы, учебы, службам безопасности банков, СМИ.

“Такой «сюрприз» получила жительница Витебска. Заходя домой, она обнаружила воткнутый в щель квартирной двери «квиток счастья», который пришел из-за неоплаты в срок коммунального платежа. Задержка составила всего несколько дней”, — рассказали в телеграм канале “Витебск. Главное!”

Многие пользователи возмутились подобными действиями жилищного управления.

“За то, что гражданин просрочил платёж, существует пеня, установленная государством. А за разглашение личных данных существует наказание по Закону. Причём, если соседи подсмотрели в этой писульке хотя бы фамилию, это уже нарушение…”, — задался вопросом один из жителей Витебска.

“Интересно, а если эту писульку отнести в Прокуратуру и задать вопрос о защите личных данных, тон коммунальщиков изменится?..”, — написал ещё один пользователь.

Некоторые, однако, высказались в поддержку такого метода оповещения.

“А как вы хотели? Вы эти услуги уже получили. Будьте любезны рассчитаться. В магазине вы тоже в долг берете. Угрозы им видите ли шлют. Все хотят получать зарплату вовремя и дворники в том числе и все остальные”, — написала одна пользовательница.

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Что говорит об этом закон?

Ответ на подобный вопрос в рубрике «Правовая консультация» на «Беларусь 4» давала адвокат юридической консультации Московского района г. Бреста Алеся Теребей.

В частности, юрист заметила, что наличие задолженности за коммунальные услуги не даёт организации ЖЭУ права распространять эту информацию в публичном поле без согласия субъекта.

“Распространение персональных данных в подобном случае является нарушением требований действующего законодательства. Вы вправе требовать от кооператива удаления ваших персональных данных. Для этого необходимо обратиться к председателю кооператива с соответствующим заявлением об удалении персональных данных, размещенных публично. В случает игнорирования требований, указанных в заявлении, вы имеете право обратиться с жалобой в Национальный центр защиты персональных данных. При этом вы имеете право инициировать также возбуждение административного процесса”, — рассказала Алеся Теребей на «Беларусь 4».

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Это закреплено в ст.1 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации». Тем не менее, ответ юриста звучал на вопрос о вывешивании списков должников на всеобщее обозрение. Можно ли считать распространением в публичное поле помещение записок в дверь — непонятно, хотя угрозы сообщения о задолженности в СМИ и иные инстанции говорит о явном намерении организации пойти дальше в вопросе распространения персональных данных.

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