Милиция начала ходить по квартирам жителей Гомеля. Кого пообещали выселить?

Опубликовано: 10.04.2024 09:01 , Обновлено: 10.04.2024

В Гомеле специальная комиссия с милицией начала проводить рейды по адресам должников по коммунальным услугам. Об этом рассказали в городском журнале "Белка".

По информации расчётно-справочного центра, на 1 марта долги горожан перед ЖКХ составили более 1,9 миллиона рублей. Большинство должников не оплачивали коммунальные услуги годами.

Повлиять на неплательщиков решили с помощью специально созданной рабочей группы. В ее состав вошли представители городского управления по труду, администрации района, ЖКХ и милиции.

Специальная комиссия уже посетила 37 адресов.

“Большая часть этих жилых помещений захламлены и находятся в антисанитарном состоянии. Представители комиссии вручили нанимателям и собственникам уведомления о необходимости приведения квартир в надлежащее состояние, предупредив, что в случае невыполнения требования они будут выселены без предоставления другой жилплощади”, – пояснила начальник Расчетно-справочного центра города Гомеля Ольга Ткачева.

Также комиссия начала проводить работу с безработными должниками. Менее чем через месяц работы комиссия помогла найти работу 54 гомельчанам. Теперь с их заработка удерживается определенный процент в счет погашения коммунального долга.

Организовать подобные рейды для работы с должниками планируют и в других районах Гомельской области.

Ранее Telegraf.news писал о том, что жители Витебска начали получать угрозы за неоплату коммунальных услуг в срок от ЖЭУ. В записках, воткнутых в дверь, им написали, что в случае отсутствия оплаты сообщат об этом на место работы, учебы, службам безопасности банков, СМИ.

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