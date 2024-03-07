В Генпрокуратуре рассказали, как белорусам приходится переплачивать за коммуналку по вине ЖКХ

Опубликовано: 07.03.2024 13:05 , Обновлено: 07.03.2024

Нарушения, которые стали причиной переплаты за услуги ЖКХ, вскрыла прокуратура Наровлянского района в ходе проверки деятельности КУП «Жилкомстрой». Обнаружили их, когда сверили сведения – в техпаспортах и в договорах найма – о жилых помещениях, сданных в аренду. Так сколько же люди переплатили?

Проверяющие выяснили, что в четырех квартирах общая площадь была завышена на 7,11 кв. метра. В итоге за последние три года жильцы переплатили за услуги ЖКХ 238 рублей, сообщила прокуратура Гомельской области.

Отключить коммунальные услуги. Специалисты назвали 5 случаев, когда белорусы обязаны впустить в дом сотрудников ЖКХ

Обнаружили еще несколько нарушений. В частности, в актах инвентаризации. Там указано, что квартиры находятся в собственности граждан, тогда как проверка показала, что это жилье – арендное. Кроме того, в некоторых ситуациях не соответствовали действительности сведения о количестве зарегистрированных там лиц.

В Минске ЖКХ решило заварить сотни мусоропроводов. А что в других городах?

Прокуратура вынесла директору КУП «Жилкомстрой» соответствующее предписание. Вот итог:

«В течение нескольких дней произведен перерасчет оплат сумм за жилищно-коммунальные услуги за 2021-2023 годы, четырем гражданам возвращены излишне уплаченные ими средства».

Кроме того, по требованию прокурора «начата ежегодная инвентаризация государственного жилищного фонда».

Ранее Телеграф рассказывал похожую историю молодой женщины из Мозыря. В 2014 году она приехала в этот город работать. Как молодому специалисту ей предложили арендное жилье в новом доме. Вселилась. И только недавно выяснила, что все это время переплачивала за коммунальные услуги. Оказалось, в жилую площадь квартиры включили кое-что лишнее.

Стоит проверить всем белорусам? В Мозыре женщина доказала, что ей незаконно завысили плату за арендное жилье